Marketlerde fahiş fiyatlara karşı yeni model: Türk vatandaş dikkat çekici uygulamanın detaylarını anlattı

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla İran’da uygulandığı belirtilen fiyatlandırma sistemi gündem oldu.

Marketlerde satılan ürünlerin üzerinde iki ayrı fiyat yer alıyor. Etiketlerde ürünün fabrika çıkış fiyatı ile tüketiciye uygulanabilecek en yüksek satış fiyatı gösteriliyor.

İKİ FARKLI FİYAT TEK ETİKETTE

İran’da yaşayan bir Türk, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde marketlerdeki uygulamanın nasıl işlediğini anlattı. Görüntülerde gösterilen bir ıslak mendilin üzerinde iki farklı fiyat bulunduğu görüldü. Ürünün ilk fiyatının fabrika çıkış fiyatını, ikinci fiyatın ise satılabileceği azami tutarı ifade ettiği belirtildi. Paylaşımda, örnek üründe fabrika çıkış fiyatının 186 tümen, tavan satış fiyatının ise 240 tümen olduğu aktarıldı.

TAVAN FİYATIN ÜZERİNE ÇIKILAMIYOR

Sisteme göre ürünler belirlenen tavan fiyatın altında satılabiliyor. Ancak satıcıların etikette belirtilen azami fiyatın üzerine çıkmasına izin verilmiyor. Paylaşımda, bu uygulamanın marketlerdeki çok sayıda üründe görülebildiği ifade edildi.

Yoğurt üzerinden verilen başka bir örnekte ise ürünün maliyetinin 129 tümen, belirlenen tavan satış fiyatının ise 165 tümen olarak gösterildiği aktarıldı. Çift etiket uygulamasıyla tüketicinin ürünün çıkış fiyatını ve satışta ulaşabileceği en yüksek bedeli aynı anda görmesinin amaçlandığı belirtiliyor.