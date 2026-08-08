Etna Yanardağı yeniden patladı: Lavlar aktı kül bulutu gökyüzünü kapladı

Avrupa’nın en aktif yanardağı Etna, Sicilya’da yeniden harekete geçti. Gece saatlerinde başlayan volkanik hareketlilik sırasında kraterden lavlar yükselirken, gökyüzünü yoğun bir kül bulutu kapladı.

KRATERDEN LAVLAR AKTI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) verilerine göre, Etna’nın Voragine Krateri’nde güçlü patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yanardağın doğu yamacındaki Valle del Bove bölgesinde yeni bir çatlak oluştu. Çatlaktan yoğun lav akışı gözlenirken, yükselen kül bulutu rüzgarın etkisiyle güney ve güneybatı yönüne taşındı. Uzmanlar, volkanik hareketliliğin yüksek seviyede sürdüğünü ve yeni patlamaların meydana gelebileceğini belirtti.

KÜL BULUTU UÇUŞLARI AKSATTI

Yanardağdan yükselen kül bulutu hava ulaşımını da etkiledi. Sicilya’nın en önemli hava ulaşım merkezlerinden Catania Havalimanı’nda bazı uçuşlar geçici olarak durdurulurken, bazı seferlerde gecikmeler yaşandı. Kül yoğunluğunun azalmasının ardından havalimanındaki operasyonların kademeli olarak normale döndüğü bildirildi.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞİMDİLİK TEHDİT YOK

Yetkililer, mevcut lav akışının yerleşim yerleri açısından şu aşamada doğrudan bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. Bununla birlikte Etna’daki hareketlilik yakından izleniyor. Bölge halkı ve turistlere resmi uyarıları takip etmeleri ve özellikle kül yağışının görülebileceği bölgelerde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa’nın en aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Yanardağ, yıl boyunca meydana gelen patlamalar nedeniyle zaman zaman hava ulaşımında aksamalara ve çevrede günlük yaşamın etkilenmesine neden oluyor.