Ruslar Kiev'i İskender füzeleriyle vurdu

Türkiye'den Fransa'ya yangın söndürme uçağı desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı. Yumaklı, Türkiye'nin ihtiyaç duyulduğunda dost ülkelerin yanında olmaya devam ettiğini vurguladı. Haber Türkiye, Avrupa'da etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadele eden ülkelere desteğini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'nın yardım talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının daha görevlendirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda daha önce İspanya'ya gönderilen iki yangın söndürme uçağının ardından, Fransa için de iki uçağın harekete geçtiğini belirtti. Avrupa'da günlerdir devam eden orman yangınlarının mücadelesinin zorluğuna dikkat çeken Yumaklı, Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe ve kapasiteyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda dost ve müttefik ülkelerin ormanlarını korumak için de sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Göreve çıkan ekiplere başarı dileyen Yumaklı, "Ormanlar, bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır." ifadelerini kullanarak uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.