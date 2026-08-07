Trump'ın Nevada'daki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini çağrıştırdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Nevada'da partililerine yaptığı konuşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte CHP'ye yönelik yaptığı açıklamalara benzetildi. Demokratların yönettiği şehirlerin "pis" ve "pasaklı" olduğunu söyleyen Cumhuriyetçi Trump'ın sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çöp, çukur, çamur..." repliğini çağrıştırdı. Sosyal medya platformu X'te Trump'ın bu konuşmasıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Trump, seçim döneminde yaptığı bir konuşmasında da "Tek vatan, tek bayrak, tek millet" ifadelerini kullanmıştı.
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