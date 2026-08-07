Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi 'Mekke Anlaşması' için Arabistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a geldi. Erdoğan'ın Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a geldi.Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
MEKKE'YE HAREKET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan, kara yoluyla Mekke'ye hareket etti.
ZİRVEDE KRİTİK GÖRÜŞMELER
Erdoğan'ın çalışma ziyareti kapsamında Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
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