81 yıl geçmesine rağmen tehdit bitmiyor: Dünyadaki savaş başlıklarının yüzde 86'sı iki ülkede

İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlenen atom bombası saldırılarının üzerinden yaklaşık 81 yıl geçti. Ancak nükleer silahlar bugün de küresel güvenlik açısından en büyük tehditlerden biri olmayı sürdürüyor.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine "Little Boy" adı verilen 13 kilotonluk atom bombasını attı. Kentin yaklaşık yüzde 70'i yok olurken, 1945 yılı sonuna kadar yaklaşık 140 bin kişi yaşamını yitirdi. Üç gün sonra Nagazaki'ye düzenlenen ikinci atom bombası saldırısında ise yaklaşık 74 bin kişi hayatını kaybetti. Japonya'nın 15 Ağustos 1945'te koşulsuz teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı sona erdi.

DÜNYADA 9 ÜLKENİN NÜKLEER SİLAHI BULUNUYOR

Aradan geçen yıllarda nükleer silaha sahip ülke sayısı arttı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre bugün ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail'in nükleer silaha sahip olduğu değerlendiriliyor.

Bu ülkeler, yalnızca mevcut cephaneliklerini korumakla kalmıyor, aynı zamanda nükleer güçlerini modernize etmeye yönelik programlarını da sürdürüyor.

10 BİNE YAKIN SAVAŞ BAŞLIĞI HAZIR BEKLİYOR

2026 verilerine göre nükleer silaha sahip ülkeler, 2025 yılı boyunca cephaneliklerini güçlendirme çalışmalarına devam etti. Yaklaşık 10 bin nükleer savaş başlığının askeri stoklarda olası kullanım için hazır tutulduğu belirtiliyor. Bunlardan yaklaşık 4 bin 12'si füzeler ve savaş uçaklarında konuşlandırılmış durumda bulunurken, geri kalan savaş başlıkları depolarda muhafaza ediliyor. Konuşlandırılmış başlık sayısının bir yıl içinde yaklaşık 100 arttığı kaydedildi.

NÜKLEER GÜCÜN BÜYÜK BÖLÜMÜ ABD VE RUSYA'NIN ELİNDE

Uluslararası tahminlere göre yaklaşık 2 bin 200 nükleer savaş başlığı balistik füzelerde yüksek operasyonel alarm seviyesinde bekletiliyor. Bu savaş başlıklarının neredeyse tamamı ABD ve Rusya'ya ait. Dünya genelindeki 12 binden fazla nükleer savaş başlığının ise yaklaşık yüzde 86'sı yine ABD ve Rusya'nın envanterinde bulunuyor. Bu tablo, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen küresel nükleer dengenin büyük ölçüde iki ülkenin elinde olduğunu ortaya koyuyor.