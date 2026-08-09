22:57, 09/08/2026, Pazar
İran dini lideri Mücteba Hamaney aylar sonra ilk kez görüntülendi
İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, göreve gelmesinin ardından ilk kez görüntülendi. ABD ve İsrail saldırılarında yaralandığı belirtilen Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Hamaney'e ait 13 saniyelik bir video yayınladı. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği açıklanmadı. Hamaney'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinin ardından görüntülerinin paylaşılması dikkat çekti. Göreve geldiği mart ayından bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Hamaney'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Başlıklar :Mücteba Hamaneyİranİsrail
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