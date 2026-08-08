23:03, 08/08/2026, Cumartesi
Gazzeli kadın evinin savaştan önceki ve sonraki halini paylaştı
Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana şehirdeki binaların çoğunluğu yerle bir edildi. Gazzeli bir kadın, evinin savşatan önceki ve sonraki halini paylaşarak yıkımın boyutlarına dikkat çekti.
Başlıklar :Terör devleti İsrailGazzeyıkım
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