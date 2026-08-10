Ukrayna savaşı çığırından çıktı

Rusya ile Ukrayna, karşılıklı olarak düzenledikleri saldırılarda iki ülkenin önemli endüstriyel hedeflerini vurmayı sürdürüyor. Ukrayna, Rusya’nın denizdeki gölge filosunu ve önemli enerji altyapısını vurmaya devam ederken, Rusya da Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor. Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece Rus gölge filosuna ait olduğu ileri sürülen gemilere saldırılar düzenlediklerini belirtti. Saldırılarda Karadeniz'deki bir petrol tankeri ile iki kuru yük gemisinin vurulduğunu aktaran Brovdi, ayrıca farklı bölgelerde Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri ile radarları da hedef aldıklarını bildirdi.

200’DEN FAZLA SİHA ATILDI

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın önceki gece ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Rus ordusunun Ukrayna'ya 17 füze ve 202 SİHA fırlattığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetleri tarafından 174 SİHA'nın imha edildiği belirtildi. Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği saldırıda iki kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını kaydetti. Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlenen saldırılarda ise sekiz kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

RUSYA LİMANLARA SALDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Ordu için kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarında askeri mülk, yakıt ve yağ depoları ile yük aktarma tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa Limanı’nın kuzeydoğusunda bulunan Belyarı ve Novıye Belyarı yerleşim yerlerinde de yakıt tanklarının hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, saldırılarda havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

GIDA GÜVENLİĞİNE SİSTEMATİK SAVAŞ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi. Odessa şehrine yapılan hava saldırısı nedeniyle liman altyapısı ve enerji tesislerinin hasar gördüğünü kaydeden Zelenski, "Özellikle bu, Rusların dünyanın gıda güvenliğine karşı sistematik olarak yürüttüğü bir savaş" ifadelerini kullandı. Ülkesine yönelik son bir hafta içerisinde yapılan hava saldırılarını değerlendiren Zelenski, "Ukrayna'ya karşı sadece bu hafta içinde farklı tiplerde 61 füze kullanıldı" dedi. Bunlardan 56'sının balistik füze olduğuna dikkati çeken Zelenski, bu süreç içerisinde ayrıca Ukrayna'ya 1560'tan fazla insansız hava aracı (İHA) ve 1540 güdümlü bombanın fırlatıldığını belirtti. Zelenski, "Rusya'ya karşı daha fazla baskıya, daha fazla yaptırıma ve Ukrayna için daha fazla hava savunmasına ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı.

Dünya

Rusya'nın saldırıları arttı

Dünya

Ukrayna ordusu: Karadeniz'de Rus gölge filosuna ait 3 gemiye saldırılar düzenledik

Gündem

Karadeniz'de şüpheli cisim: Kıyıya kadar sürüklendi SAS komandoları bölgeye gönderildi