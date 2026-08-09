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Karadeniz'de şüpheli cisim: Kıyıya kadar sürüklendi SAS komandoları bölgeye gönderildi

Karadeniz'de şüpheli cisim: Kıyıya kadar sürüklendi SAS komandoları bölgeye gönderildi

09:50, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 10:08, 09/08/2026, Pazar
AA
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Karadeniz'de şüpheli cisim: Kıyıya kadar sürüklendi SAS komandoları bölgeye gönderildi
Artvin açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisim bulundu

Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa ilçesi sahilinde bulunan ve insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cismin, SAS komandolarınca güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirileceğini bildirdi.

Artvin’in Hopa ilçesinde deniz üzerinde insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cismin görülmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Vali Ergün, Hopa Kaymakamlığında düzenlediği basın toplantısında, dün saat 16.35'te Sugören Balıkçı Barınağı yakınında bir cisim bulunduğu yönünde ihbar alındığını belirtti.

Deniz polislerinin ihbarın ardından sualtı görüntülemesi gerçekleştirdiğini kaydeden Vali Ergün, şunları söyledi:

"SAS komandolarımız bunun bir insansız deniz aracı olabileceği ihtimali üzerinde durdular. Bunun üzerine de bizim asıl daha önce de örneklerini yaşadığımız için Karadeniz'de bu zaman zaman oluyor biliyorsunuz. Hatta bizim Hopa açıklarında yine olmuştu. Ne olur ne olmaz her zaman biz en kötü senaryoya göre, patlayıcı madde yüklü olabileceğini değerlendirerek ve bizim de Hopa Limanı'nda biliyorsunuz motorin ve benzin yakıtlarımız bulunuyor. Buraya herhangi bir zarar ihtimaline karşı biz öncelikle önlemler aldık. Şimdi arkadaşlarımız oraya 600 metrelik bir ağ gerdiler."

Vali Ergün, cismin rüzgarla kıyıya 50 metre mesafeye kadar yaklaştığını dile getirerek, "Onun üzerine biraz doğrusu isterseniz endişelendik ama şu anda yaklaşık kıyıdan 400 metre açıkta bulunuyor. Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımız da denizden belirli bir mesafeden bunu izliyor. Biz sahilde 50 metre kadar yaklaşınca kara yolunu geçici olarak trafiğe kapatmıştık. Şu anda kontrollü olarak trafiğe açmış bulunuyoruz. Ankara ile görüştük. Sabah saat 05.00'te askeri uçakla SAS komandolarımız gelecek. Çünkü patlatma teknik bir konu, onların yetkisinde ve onlar biliyorlar bu konuyu." ifadelerini kullandı.

"Endişe edecek herhangi bir durum yok"

Görüş mesafesi olmadığı için çalışmaların sabah devam edeceği bilgisini paylaşan Ergün, "İnşallah SAS komandolarımız buraya ulaştıklarında biz bunu güvenli bir şekilde, güvenli bir mesafeden patlatacağız. Şunu söyleyebilirim, öyle endişe edecek herhangi bir durum yok şu aşamada. Biz de buradan zaten durumu takip ediyoruz. İnşallah yarın da dediğim gibi patlatarak tamamen bu cismi yok ederiz." diye konuştu.

Vali Ergün, her şeyin kontrol altında olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz her zaman en kötü senaryoyu düşünerek tedbir alıyoruz. Özellikle burada da aynı senaryo üzerinde hareket ediyoruz. Vatandaşımızda paniğe ya da meraka sevk edecek bir durum olmadığını ifade etmek istiyorum. Şu anda evlerde bir tahliye yok. Mesafe güvenli, biz yolu da açtık söylediğim gibi ama kontrolden çıkar mı olur mu olmaz mı yani. En olumsuz senaryoya karşı biz yine gerekirse yolu kapatır, gerekirse açarız."

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Başlıklar :ArtvinHopaİnsansız Deniz Aracı
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