"Sarıkamış’ın turizm potansiyeline katkı sunuyor"





Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Sarıkamış, kış turizminin yanı sıra yaz ve doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip. İlçedeki ormanlar, dereler ve doğal alanlar, dört mevsim turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlıyor.

Keklik Deresi de bu doğal güzelliklerin başında geliyor. Bölgenin daha fazla tanıtılmasıyla birlikte doğa turizmine ilginin artırılması ve Sarıkamış’ın yalnızca kış aylarında değil, yılın her döneminde ziyaret edilen bir destinasyon haline gelmesi hedeflenebilir.