Sahte ürün ve iş ilanlarıyla milyonluk vurgun: 8 ilde dev operasyon

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Sahte İş’ adı verilen operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ürün ilanları yayımlayarak, Facebook, Instagram ve TikTok üzerinden ise ‘Evde paketleme iş imkanı’ adı altında paylaşımlar yaparak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin banka hesap bilgilerini kullandırarak dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edildi.