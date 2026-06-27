Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Sahte ürün ve iş ilanlarıyla milyonluk vurgun: 8 ilde dev operasyon

Sahte ürün ve iş ilanlarıyla milyonluk vurgun: 8 ilde dev operasyon

15:0027/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21’i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21’i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars merkezli 8 ilde internet siteleri ve sanal medya üzerinden ürün satışı ve sahte iş ilanlarıyla 54 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Sahte İş’ adı verilen operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ürün ilanları yayımlayarak, Facebook, Instagram ve TikTok üzerinden ise ‘Evde paketleme iş imkanı’ adı altında paylaşımlar yaparak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin banka hesap bilgilerini kullandırarak dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 54 kişinin dolandırıldığı, mağdurların milyonlarca lira zarara uğradığı belirlendi. Şüphelilere yönelik 23 Haziran’da Mersin, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, Yalova, Aydın, Diyarbakır ve Adana'da toplam 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21’i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#sahte iş
#operasyon
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi