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e-Karne nasıl görüntülenir? MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi karne öğrenme ekranı

e-Karne nasıl görüntülenir? MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi karne öğrenme ekranı

10:5426/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün tamamlandı. Yaklaşım 19 milyon öğrenci karnelerini alarak tatile girdi. Okula gitmeden dönem sonu notlarını öğrenmek ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, e-Karne bilgilerini görüntüleyebilmekte. e Karne bilgilerine Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılacak. İşte VBS giriş ekranı ile dijital karne notu görüntüleme ekranı.

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci için 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. Öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açmakta.

E-Okul dijital karne notu nasıl öğrenilir? e-Karneye nereden, nasıl bakılır?

Dijital karne bilgilerine Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenciler ve veliler sisteme giriş yaptıktan sonra dönem sonu notları ile karne bilgilerini görüntüleyebilecek.

Yoğunluk nedeniyle sistemde zaman zaman erişim sorunu yaşanabileceğinden işlemlerin gün içinde yeniden denenmesi gerekebilir. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.


E-OKUL VBS E-KARNE SORGULAMA EKRANI



Okullar ne zaman açılacak, ara tatiller ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, takvimi

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak- 5 Şubat

İkinci dönem ara tatili: 8 Mart- 12 Mart

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

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