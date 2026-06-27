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ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR, NE ZAMAN YÜKSELECEK? 27 Haziran 2026 güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR, NE ZAMAN YÜKSELECEK? 27 Haziran 2026 güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

09:4427/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcılar ile alım-satım yapmayı planlayan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan fiyat hareketleri, jeopolitik gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler yurt içi altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınındaki güncel seviyeler yakından takip ediliyor. Piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler ise "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.

Haftanın son gününde altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki fiyatlamalar, iç piyasada altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ederken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını yakından izliyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki son değişimler, piyasaların en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI 27 HAZİRAN 2026

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.129,21 TL

SATIŞ: 6.130,13 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.817,61 TL

SATIŞ: 10.042,18 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 19.573,86 TL

SATIŞ: 20.084,36 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 39.891,00 TL

SATIŞ: 40.306,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 40.643,00 TL

SATIŞ: 41.253,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.088,74

SATIŞ: $4.089,35

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ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR, NE ZAMAN YÜKSELECEK? 27 Haziran 2026 güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları