Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. 2026 DGS için normal başvuru süreci 15 Mayıs 2026 tarihinde başladı ve 2 Haziran 2026 tarihinde sona erdi. Başvuru süresini kaçıran adaylar için tanınan geç başvuru işlemleri ise 11 Haziran 2026 tarihinde tamamlandı. ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasının ardından adayların sınav binasına giriş saatleri ve oturum başlangıç saati de kesinleşecek. İşte DGS 2026 sınav tarihi.

1 /4 Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasına gelen binlerce adayın kariyerini 4 yıllık bir lisans programına taşımak için sabırsızlıkla beklediği 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım resmen başladı. İşte 2026 DGS sınav tarihi ve sınav giriş yerleri ve sınav saatine ilişkin detaylar.

2 /4 ÖSYM 2026 DGS ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı elde edebilmek için bu sınavda ter dökecek.

3 /4 DGS sınavında kaç soru sorulacak, sınav süresi dak kaç dakika? DGS'de adaylara; Sayısal ve sözel test olmak üzere toplam 100 soru yöneltiliyor. Adaylara bu soruları cevaplamaları için 135 dakika süre veriliyor.