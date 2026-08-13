Dışişleri Bakanı Fidan İsrail'in saldırılarına dikkati çekti: Türkiye ve Mısır’dan Gazze için daha ciddi tedbir kararı

Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'de Mısır'la daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Mısır’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, bu kapsamda El Alameyn’de Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Abdülati’nin eş başkanlığında Türkiye–Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı geçildi.

Dışişleri Bakanı Fidan daha sonra Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile ortak basın toplantısında konuştu.

"Kabul edilebilir bir durum değil"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Fidan, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. Filistin tarafı zor olmasına rağmen üzerine düşen görevleri yaparken İsrail’in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

"Mısır’la daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık"

Gazze’de Mısır’la daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldıklarını ve İsrail'in adım atmaması durumunda radikal adım atacaklarını da ifade eden Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur." ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasındaki gerilime ve müzakerelere de değinen Bakan Fidan ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını temenni ettiklerini de belirtti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin konuşan Fidan, "Mekke İttifakı tabiatı itibarıyla bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur" dedi.

Mekke İttifakı'na Mısır da mı katılacak?

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati yaptığı açıklamada Mekke İttifakı'na ilişkin ise şunları söyledi:

"Üç kardeş ülkeyle tam bir koordinasyon içindeyiz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Bu meseleyi ciddiyetle ele alıyoruz."

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