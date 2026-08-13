Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini kabul etti: Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit ailelerini kabul etti. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'in önemli bir adım attığını belirterek, "İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız." dedi.
Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin net mesajlar vererek şu ifadeleri kullandı:
"Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir.
Şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız."
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.