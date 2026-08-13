Mısır'da diplomasi trafiği: Bakan Fidan, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad ile görüştü
17:44, 13/08/2026, Perşembe
DHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Genel İstihbarat Servisi (GIS) Başkanı Hasan Reşad ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere gittiği Mısır'da temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Genel İstihbarat Servisi (GIS) Başkanı Hasan Reşad'ı ziyaret ederek, bir görüşme gerçekleştirdi.
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Başlıklar :MısırHakan FidanDışişleri Bakanı
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