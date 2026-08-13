Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti

Anlaşma üç ülkeyle sınırlı kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarku’l-Avsat gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin Pakistan ve Suudi Arabistan’la imzaladığı Mekke Anlaşması’nın tüm kardeş ülkelere açık olduğunu söyledi: Bizim vizyonumuz üç ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır. Bu, bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım olacaktır.