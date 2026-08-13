Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de DEM Parti İmralı heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de DEM Parti heyetini kabul etti.
Çerçeve yasa masada
Saat 16.00'da Beştepe'de başlayan görüşmede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulunuyor. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan “çerçeve yasa” ana gündem maddesi oldu.
Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi.
Beştepe'deki görüşme kamuoyunda “ çerçeve yasa ” olarak da bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, Meclis'te rekor oyla yasalaşmasının ardından ilk olacak.
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