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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 25'inci yıl mesajı: Asıl şimdi başlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 25'inci yıl mesajı: Asıl şimdi başlıyoruz

22:00, 12/08/2026, Çarşamba
AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 25'inci yıl mesajı: Asıl şimdi başlıyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, partisinin 25. Yıl Özel Mitingi'nin hazırlıklarını anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin 14 Ağustos’ta Ankara Millet Bahçesi’nde düzenleyeceği 25. Yıl Özel Mitingi öncesi hazırlıkları anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programa yüz binlerce kişinin katılmasının beklendiğini belirten Acar, 25 yıllık siyasi hafızanın özel gösteriler ve filmle anlatılacağını söyledi. Acar, “Türkiye geleceğe hazır” mesajı verirken, 14 Ağustos’un AK Parti için yeni bir 25 yıllık dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "AK Parti'mizin 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünden sonra, gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar

Acar, AK Parti'nin "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Ağustos'ta Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. Yıl Özel Mitingi'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 yılın ardından kuruluş yıl dönümünün parti kurulları, kabine ve milletvekillerinin katıldığı bir davetle değil, partinin kuruluşundaki millet iradesi dolayısıyla doğrudan milletle kutlanmasını istediğini aktaran Acar, bu doğrultuda yaklaşık iki aydır hummalı çalışmalar yürüttüklerini, son bir aydır da 25 yıllık hafızanın kamuoyuna aktarılmasına yönelik kampanya yürütüldüğünü bildirdi.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Acar, "AK Parti'mizin 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünden sonra, gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız. Hem Cumhurbaşkanı'mızın buradaki konumlandırılması, dünya üzerindeki oluşturduğu imaj, bugünkü karizma liderliğinin nasıl bir yere evrildiği, toplumumuzun, milletimizin, hatta sınırları aşan düzeyde ümmetin lideri olduğunu gösteren bir 25. yıl buluşması yapmayı planladık." diye konuştu.

Yıl dönümü öncesindeki hazırlıkların yalnızca Ankara'daki ana programla sınırlı kalmadığını, 81 ilde eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Acar, Vefa Buluşmaları ve İl Danışma Meclisi toplantılarının yapıldığını dile getirdi.

Acar, kuruluş döneminde görev alan ve hayatını kaybeden teşkilat mensuplarının da unutulmadığını, eş zamanlı mevlit programları düzenlendiğini, kurucuların ise telefonla aranarak 14 Ağustos programına davet edildiğini aktardı.

Programa yüz binlerce katılım bekleniyor

Programa yoğun katılım olmasını beklediklerini vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Sahnemiz, çok görkemli büyük bir sahne. Çünkü en az 100 bin davetlinin olduğu bir ortamda burada yüz binlerce katılım bekliyoruz. Bu sahnede bir şov, görkemli bir sanat izleyeceğiz. Ama AK Parti ile bütünleşen bir sanattan bahsediyoruz. Bir senfoni orkestramız, bir de mehteran takımımız olacak. Sağ ve sol köşelerde onlar için bir yer hazırladık. Sahnede bu sanat icra edilirken aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı bu yolculuğu 'Erdemliler Hareketi' olarak kendini ifade eden o günkü abilerimizin tamamının da içinde olduğu, bugün görevde olanlar dahil 25 yıllık yolculuğumuzun anlatılacağı yaklaşık 20 dakikalık bir film gösterimi gerçekleşmiş olacak. Bir madalyon hazırlattık. Bugüne özel konuklarımıza, bugüne kadar görev yapmış olan herkese hatıra olması adına AK Parti'nin madalyonunu paylaşacağız. Madalyonun içerisinde de AK Parti'nin büyük, sembolik, ikonikleşmiş eserleri yer alıyor. Ayrıca 25 yıldır göreve geldiğimiz andan bugüne kadar Türkiye'de AK Parti yıl yıl gün gün, nereye nasıl bir icraat yapmış bunun üzerine çalıştığımız bir almanak hediye edeceğiz."

Acar, programın sonunda büyük bir dron gösterisinin de gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Konuşması tüm dünya tarafından da takip edilecektir"

AK Parti için 25 yılın bir fragman dönemi olduğunu, "asıl şimdi başlıyoruz" denebilecek bir 25. yıl organizasyonu yapacaklarını aktaran Acar, "Çünkü 15 Ağustos günü artık yarım asırlık bir yolculuğun ilk sabahına uyanmış olacağız. O nedenle 14 Ağustos'ta 'Milletimizle Çeyrek Asır' dedik, Türkiye'nin de geleceğe hazır bir pozisyonda olduğunu ifade edeceğimiz bir başlıkla inşallah misafirlerimizi, konuklarımızı burada ağırlamak için büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar, AK Parti'nin hafızalara kazınan şarkılarının senfoni orkestrası tarafından programda canlı olarak seslendirileceğini, bunun ilk kez yapılacağını ve bu gösteri için heyecanlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda yapacağı hitaba da değinen Acar, şunları kaydetti:

"Biz bir dünya liderinin, bir küresel liderin 25 yılda yaptıklarını göstermeye çalışacağız. Ama o gelecek nesillere ve bundan sonraki 25 yıllık AK Parti vizyonuna işaretler koyacak, mimler koyacak. Dolayısıyla hepimiz kendisinin bu büyük konuşmasına şahitlik edeceğiz. Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak bizim için. Daha önceki yıllarda doğum günü organizasyonlarımız sınırlı sayıda insanlarla kutladığımız bir organizasyondu. Bugün milletle buluşmasının Cumhurbaşkanı'mız için başka bir anlamı var. 14 Ağustos 2001 günü yani o milletle buluşma anının başlangıcıyla bugün yine milletinin yanında olduğunu gösteren bir lider olarak konuşması tüm dünya tarafından da takip edilecektir diye düşünüyoruz."

Acar, 25 yıllık sürecin ve kesintisiz iktidar döneminin AK Parti açısından yalnızca bir zaman dilimi olmadığını, arkasında büyük bir hikaye ve adanmışlık bulunduğunu anlatarak, "Türkiye'de bulunan halihazırda 65 milyon olacağını tahmin ettiğimiz seçmenlerimizin yüzde 70'i bir kez olsun AK Parti'ye oy verdi. Bu çok büyük bir oran ve Türk siyasi tarihinde, çok partili sisteme geçtikten sonraki dönemde hiç kimseye nasip olmayan bir oran." şeklinde konuştu.

Bunun bir tesadüf olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçimden zaferle çıkarak milletin ferasetini ortaya koyduğunu belirten Acar, AK Parti'nin "eser siyasetini" önceleyerek büyük dönüşüm ve reformlara imza attığını, Türkiye'nin altyapısında kapsamlı bir değişim gerçekleştirdiğini söyledi.

"Bundan sonraki 25 yıla çok daha büyük bir vizyonla ilerleyeceğimize inanıyoruz"

Acar, Türkiye'nin bu dönüşümün ardından bölgesinde ve dünya siyasetinde merkezi bir konuma geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alandaki etkinliğinin yanı sıra Türkiye'nin "emin ellerde, güvenli bir liman" olarak görülmesine yönelik güçlü bir kanaatin oluşmasında da bu politikaların önemli payı bulunduğunu kaydetti.

25 yıllık birikimin yalnızca gerçekleştirilen mega projeler üzerinden anlatılamayacağını belirten Acar, bu nedenle çeyrek asırda hayata geçirilen her alandan çeşitli proje ve icraatın dijital mecralarda vatandaşlara aktarılmaya başlandığını söyledi.

Faruk Acar, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye'nin artık geleceğe hazır bir Türkiye olduğunu düşünüyoruz. Çeyrek asırlık birikimimizle, değişen dünya düzeninde Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz, Türkiye geleceğe hazır. Arkasında teşkilatıyla bundan sonraki 25 yıla çok daha büyük bir vizyonla ilerleyecek ve dünyanın bugün o trilyon dolarlık ekonomileri içerisine girmiş bir Türkiye olarak, refah seviyesini çok daha yukarı medeniyet seviyelerini çıkartacağımız bir pozisyona evrilmeyi inşallah hedefliyoruz. Bu hedefin nasıl gerçekleşmekte olduğunu gördüler. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, teşkilatımız ve milletimizle yolumuza devam edeceğiz."


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Başlıklar :25. Yıl Özel MitingiAK PartiAK Parti Genel Başkan YardımcısıTanıtım ve Medya BaşkanıFaruk Acar
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