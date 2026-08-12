Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Masada kritik dosyalar var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta Mısır'a gidiyor. Ziyarette Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra 15 milyar dolarlık ticaret hedefi, enerji iş birliği, Gazze'deki savaş ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.
Fidan'ın temaslarında siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, savunma, enerji ve bölgesel gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni yol haritası
Fidan'ın ziyareti kapsamında, Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) ikinci toplantısına başkanlık etmesi planlanıyor.
Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve çeşitli üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmesi de bekleniyor.
Ticaret hedefi 15 milyar dolar
Ulaştırma, bağlantısallık ve enerji alanlarının yanı sıra hidrokarbonlar, elektrik şebekelerinin entegrasyonu, enerji altyapısı ve madencilik konularındaki iş birliği imkanlarının da masaya yatırılması öngörülüyor.
Gazze ve bölgesel gelişmeler gündemde
Fidan'ın Mısırlı mevkidaşıyla görüşmelerinde bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler de ele alınacak.
Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması da görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alacak.
İsrail'in saldırıları da masada olacak
Fidan'ın, Gazze'nin yanı sıra İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgesel istikrar açısından oluşturduğu riskleri de Mısırlı yetkililerle değerlendirmesi bekleniyor.
Görüşmelerde uluslararası toplumun bölgedeki gelişmelere karşı daha güçlü bir tutum sergilemesi için atılabilecek adımlar konusunda da fikir alışverişinde bulunulacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.