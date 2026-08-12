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Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Masada kritik dosyalar var

Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Masada kritik dosyalar var

17:26, 12/08/2026, Çarşamba
DHA
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Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Masada kritik dosyalar var
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta Mısır'a gidiyor. Ziyarette Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra 15 milyar dolarlık ticaret hedefi, enerji iş birliği, Gazze'deki savaş ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, Türkiye-Mısır ilişkilerini kapsamlı şekilde ele almak üzere
13-14 Ağustos
tarihlerinde Mısır'ı ziyaret edecek.

Fidan'ın temaslarında siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, savunma, enerji ve bölgesel gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni yol haritası

Fidan'ın ziyareti kapsamında, Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) ikinci toplantısına başkanlık etmesi planlanıyor.

Toplantıda, 4 Şubat 2026'da Kahire'de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısında alınan kararlar değerlendirilecek. Ayrıca 2028'de Türkiye'de yapılması öngörülen Konsey'in üçüncü toplantısına ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve çeşitli üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmesi de bekleniyor.

Ticaret hedefi 15 milyar dolar

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi de öncelikli başlıklardan biri olacak.
Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda iş dünyası arasındaki temasların artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi değerlendirilecek.

Ulaştırma, bağlantısallık ve enerji alanlarının yanı sıra hidrokarbonlar, elektrik şebekelerinin entegrasyonu, enerji altyapısı ve madencilik konularındaki iş birliği imkanlarının da masaya yatırılması öngörülüyor.

Gazze ve bölgesel gelişmeler gündemde

Fidan'ın Mısırlı mevkidaşıyla görüşmelerinde bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler de ele alınacak.

Türkiye'nin, ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması amacıyla yürütülen diplomatik çabaları desteklediğinin vurgulanması bekleniyor.

Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması da görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alacak.

İsrail'in saldırıları da masada olacak

Fidan'ın, Gazze'nin yanı sıra İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgesel istikrar açısından oluşturduğu riskleri de Mısırlı yetkililerle değerlendirmesi bekleniyor.

Görüşmelerde uluslararası toplumun bölgedeki gelişmelere karşı daha güçlü bir tutum sergilemesi için atılabilecek adımlar konusunda da fikir alışverişinde bulunulacak.

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Başlıklar :hakan fidanmısırkahire
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