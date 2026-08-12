Baba ile oğlu arasındaki kavgaya polisler müdahale etti

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince baba ile oğluna müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda baba ile oğlu polis merkezine götürüldü.