Vatandaşlar şifa bulmak için dağların arasında kilometrelerce yol gidiyor: Çıkarılması kesinlikle yasak, saatlerce bekliyorlar

'Ne bakıyorsun?' kavgasında silahlar ve bıçaklar çekildi: Üç yaralı

Adıyaman’da üç kişi arasında “Ne bakıyorsun?” meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Alper T. ile Burak T.’ye silahla ateş ettikten sonra bıçakla saldırdı. Kavgada şüpheli de darbedilerek yaralanırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.