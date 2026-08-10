'Ne bakıyorsun?' kavgasında silahlar ve bıçaklar çekildi: Üç yaralı
Adıyaman’da üç kişi arasında “Ne bakıyorsun?” meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Alper T. ile Burak T.’ye silahla ateş ettikten sonra bıçakla saldırdı. Kavgada şüpheli de darbedilerek yaralanırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adıyaman’da, "ne bakıyorsun" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde "Ne bakıyorsun" meselesi yüzünden 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs yanında bulunan silahla Alper T. ile Burak T.’ye ateş etti.
Hem yaraladı hem yaralandı sonra kaçtı
Şahıs daha sonra silahı bırakarak bıçakla saldırmaya başladı. Bu esnada kimliği belirsiz şahıs, kavgaya karışan kişilerin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğraması sonucu yaralandı. Yaralılar, iki kişiyi bıçak ve silahla yaralayan ve kendisi de darp sonucu yaralanan şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken Alper T., ile Burak T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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