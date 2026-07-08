Otluk alandaki yangın bahçeye sıçradı

Adıyaman'da ağaçlık alanda yangın: Polis alevlerin arasındaki kaplumbağayı kurtardı

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa polis ekiplerince kurtarılarak suyla soğutuldu.