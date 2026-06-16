Adıyaman’da bir haftada 67 aranan şahıs yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 9’u hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 67 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.