Otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İ.A. (28) yönetimindeki ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç yolda ters dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.A., ile araçta bulunan B.Ş., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.