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Adıyaman'da madde bağımlısı şahıs trafiği birbirine kattı: Ekipler harekete geçti

Adıyaman'da madde bağımlısı şahıs trafiği birbirine kattı: Ekipler harekete geçti

00:373/06/2026, Çarşamba
IHA
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Madde bağımlısı ekipleri harekete geçirdi
Madde bağımlısı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da aldığı maddenin etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken S.Ç., trafiği ve kendi canını tehlikeye attı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet ve sağlık ekipleri şahsa müdahale ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Adıyaman’da ayakta durmakta güçlük çeken ve karayoluna çıkan bir şahıs ekipleri harekete geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde aldığı maddenin etkisinde kalan S.Ç., isimli şahsın ayakta güçlükle durduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekiplerince şahsa müdahale edildi.


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



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