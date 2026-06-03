Adıyaman'da madde bağımlısı şahıs trafiği birbirine kattı: Ekipler harekete geçti

Adıyaman’da ayakta durmakta güçlük çeken ve karayoluna çıkan bir şahıs ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde aldığı maddenin etkisinde kalan S.Ç., isimli şahsın ayakta güçlükle durduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekiplerince şahsa müdahale edildi.