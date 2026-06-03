Adıyaman’da türbe yakınında silahlı kavga: Bir yaralı

Edinilen bilgilere göre, İndere köyünde Seyid Şeyh Abdurrahhman Erzincani Türbesi’nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.