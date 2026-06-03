Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Adıyaman’da türbe yakınında silahlı kavga: Bir yaralı

Adıyaman’da türbe yakınında silahlı kavga: Bir yaralı

00:233/06/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İndere köyündeki Seyid Şeyh Abdurrahhman Erzincani Türbesi yakınında yaşanan olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İndere köyünde Seyid Şeyh Abdurrahhman Erzincani Türbesi’nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#İndere Köyü
#Silah
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS’ye girecek öğrenciler dikkat: LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, saat kaçta yayımlanacak? İşte son durum