Adıyaman’da türbe yakınında silahlı kavga: Bir yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İndere köyündeki Seyid Şeyh Abdurrahhman Erzincani Türbesi yakınında yaşanan olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İndere köyünde Seyid Şeyh Abdurrahhman Erzincani Türbesi’nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.