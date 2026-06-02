BURSLULUK PARASI İLK ÖDEME TARİHİ 2026! Bursluluk parası ne zaman, hangi ayda yatacak?

2/06/2026, Salı
Bursluluk sınavında başarılı olarak destek almaya hak kazanan öğrenciler için yeni süreç başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, burs ödemelerinin hangi ay başlayacağını ve ilk bursun ne zaman yatırılacağını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları takip ediyor.

İOKBS burs hakkı kazanan öğrenciler için ödeme takvimi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte bursların başlayacağı tarih ve ödeme sürecine ilişkin araştırmalar yoğunluk kazandı. Veliler ve öğrenciler ilk ödeme için geri sayıma geçti.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre burs ödemeleri, öğrencinin okula kayıt yaptırdığı tarihi takip eden ekim ayının başından itibaren başlatılıyor.

Buna göre; gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere ekim ayından itibaren burs ödemesi yapılacak. Ekim ayınca yapılacak ilk ödeminin ardından burslar her ayın 25'ine kadar PTT üzerinden öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. 

PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLERİN BURS HAKKI DURUMU

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

