20:521/06/2026, Pazartesi
NATO Zirvesi ne zaman yapılacak? Ankara'daki memurlara 6-12 Temmuz'da idari izin verilecek mi? İşte idari izin kapsamı
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında uygulanacak idari izin kararı kamu çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Ankara'daki memurlar izinli mi, NATO izni kimleri kapsıyor, hangi kurumlar uygulama dışında kalacak? Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün talimatı doğrultusunda alınan kararın detayları ve zirve haftasında uygulanacak tedbirler netleşmeye başladı.

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da güvenlik ve ulaşım tedbirleri artırılırken, bazı kamu personelinin 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılmasına karar verildi. İdari izin uygulamasının kapsamı ve istisnaları da netleşti.

NATO Zirvesi Ankara’da düzenlenecek

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve, örgütün güvenlik politikalarının ele alınacağı 36. liderler zirvesi olacak.

Zirve kapsamında başkentte güvenlik ve lojistik önlemler en üst seviyeye çıkarılırken, trafik yoğunluğunu azaltmak ve kamu hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli tedbirler devreye alındı.

Ankara’daki kamu personeline idari izin

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda, Ankara’daki bazı kamu personelinin 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla;

  • Altındağ
  • Çankaya
  • Etimesgut
  • Gölbaşı
  • Keçiören
  • Mamak
  • Pursaklar
  • Sincan
  • Yenimahalle

ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel idari izin kapsamına alındı.

Ancak zirvede görevli personel ile zirve sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında çalışan kamu görevlileri uygulamanın dışında tutuldu.

Toplu etkinliklere izin verilmeyecek

Zirve haftası boyunca Ankara genelinde güvenlik ve ulaşım planlaması kapsamında toplu organizasyonlara da izin verilmeyecek.

Bu kapsamda;

  • Sınavlar
  • Sempozyumlar
  • Paneller
  • Mezuniyet törenleri
  • Şenlikler
  • Konserler
  • Eğlence organizasyonları

gibi toplu etkinliklerin düzenlenemeyeceği belirtildi.

NATO izni kimleri kapsıyor?

Mevcut karara göre idari izin uygulaması, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeli kapsıyor. Ancak NATO Zirvesi’nde görev alanlar ile kritik kamu hizmetlerinde çalışan personel izin uygulamasından yararlanamayacak.

Öte yandan, idari izin kapsamına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının ilgili kurumlar ve yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

