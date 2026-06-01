Asgari ücret ara zam beklentisi: Temmuz 2026’da ek zam yapılacak mı? Asgari ücret zammında son durum

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonlarca çalışanın merak ettiği sorunun yanıtı, açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşmeye hazırlanıyor. 2026 asgari ücret tutarı, olası ara zam beklentileri, hükümetten gelen son açıklamalar ve geçmiş yıllardaki uygulamalar yeniden gündemin merkezine yerleşirken, çalışanlar gözünü ekonomi yönetiminden gelecek mesajlara çevirdi. Yıl başında yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL seviyesine yükselen asgari ücret için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, enflasyondaki yükselişin alım gücü üzerindeki etkisi de dikkat çekiyor. Peki Temmuz 2026'da asgari ücrete ek zam gelecek mi, hükümetin gündeminde yeni bir çalışma var mı? İşte asgari ücrette son durum ve kamuoyuna yansıyan son açıklamalar.
Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin beklentiler, açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Hükümet kanadından yapılan son açıklamalar ise şu an için herhangi bir çalışma bulunmadığına işaret ediyor.
Asgari ücret ara zam beklentisinde son durum
Asgari ücret için Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, olası bir ücret düzenlemesi konusunda daha net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.
Özellikle son aylarda enflasyondaki artışın alım gücü üzerindeki etkisi nedeniyle kamuoyunda ara zam beklentisi yeniden gündeme taşındı. Ancak ekonomi yönetimi ve hükümet kanadından gelen açıklamalar, mevcut durumda bu yönde somut bir hazırlık bulunmadığını gösteriyor.
2026 asgari ücret ne kadar oldu?
2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle asgari ücrette yüzde 27 oranında artış gerçekleştirildi.
1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren rakamlara göre:
Net asgari ücret: 28.075,50 TL
Brüt asgari ücret: 33.030,00 TL
Bu tutarlar, yıl başından itibaren geçerli olan mevcut asgari ücret seviyesini oluşturuyor.
Ara zam beklentisini artıran gelişmeler
Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 4,18 olarak gerçekleşmesi ve yılın ilk dört ayında toplam artışın yüzde 14,64'e ulaşması, çalışanların alım gücüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Bu gelişmelerin ardından, Temmuz ayında asgari ücrette ek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu kamuoyunda daha sık dile getirilmeye başlandı.
Hükümetten ara zam açıklaması
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Memur-Sen'in talepleri ve kamuoyundaki beklentilere ilişkin değerlendirmesinde, mevcut durumda asgari ücrete ara zam konusunda bir çalışma bulunmadığını söyledi.
Güler açıklamasında, dar ve sabit gelirli kesimlere yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; bunu ifade etmek isterim. Biz her zaman dar gelirlilerimizin ve emeklilerimizin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz.”
Geçmiş yıllarda asgari ücrette ara zam uygulamaları
Asgari ücrette yıl ortasında yapılan düzenlemeler, ekonomik koşullara bağlı olarak farklılık gösterdi.
Önceki yıllardaki uygulamalar şöyle:
- 2022: Yüksek enflasyon nedeniyle yıl ortasında ara zam yapıldı.
- 2023: Çalışanların alım gücünü korumaya yönelik ara zam kararı alındı.
- 2024: Yıl ortasında ek zam uygulanmadı.
- 2025: Ara zam yapılmadı.
- 2026: Şu an için resmi olarak açıklanmış bir ara zam kararı bulunmuyor.
Son kararın, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verileri ve ekonomi yönetiminden gelebilecek yeni değerlendirmeler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.