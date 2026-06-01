Asgari ücret ara zam beklentisi: Temmuz 2026’da ek zam yapılacak mı? Asgari ücret zammında son durum

Asgari ücret ara zam beklentisinde son durum





Asgari ücret için Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, olası bir ücret düzenlemesi konusunda daha net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.





Özellikle son aylarda enflasyondaki artışın alım gücü üzerindeki etkisi nedeniyle kamuoyunda ara zam beklentisi yeniden gündeme taşındı. Ancak ekonomi yönetimi ve hükümet kanadından gelen açıklamalar, mevcut durumda bu yönde somut bir hazırlık bulunmadığını gösteriyor.