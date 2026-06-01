MSB tarihi duyurdu: Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2026 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama

2026 Ağustos celbi askerlik yerleri için beklenen tarih netleşti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı günü duyurdu. Binlerce asker adayının merakla takip ettiği süreçte, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı, e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacağı ve sevk tarihlerinin hangi günlerde uygulanacağı da netlik kazandı. Peki 2026 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek ve yükümlüleri hangi tarihler bekliyor?

1 /5 2026 Ağustos celbi kapsamında askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre askerlik yerleri 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

2 /5 2026 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 Ağustos celbi askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeralma Genel Müdürlüğünün yayımladığı takvime göre 30 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Bakanlık açıklamasına göre seçim ve sınıflandırma sonuçları, belirtilen tarihte yükümlülerin erişimine sunulacak. Sınıflandırması yapılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ayrıca açıklamada, daha önceki sınıflandırma dönemlerinde yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri bulunmaksızın bakaya kalanların er statüsünde askere sevk edileceği belirtildi.

3 /5

Askerlik yerleri nasıl sorgulanacak?

2026 Ağustos dönemi askerlik yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

Sorgulama işlemi için yükümlülerin:

T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi

ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

e-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, şifrelerini PTT şubelerinden kimlik ibraz ederek temin edebiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, ilgili askerlik hizmetini aratarak sınıflandırma ve sevk bilgilerine ulaşabilecek. ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

4 /5 2026 Ağustos celbi sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan sevk takvimine göre yükümlülerin sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/astsubay adayları ile erler (1'inci Grup): 06 Ağustos 2026 Erler (2'nci Grup): 03 Eylül 2026 Erler (3'üncü Grup): 01 Ekim 2026