12. Yargı Paketi için yeni detaylar ortaya çıktı: İnfaz düzenlemesi ve af var mı? Yeni Yargı Paketi son durum

12. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik, af iddiaları ve yargı süreçlerini hızlandıracak yeni uygulamalar yeniden gündemin merkezine yerleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dikkat çeken açıklamaları sonrası "12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?", "İnfaz düzenlemesi var mı?" ve "Af gelecek mi?" soruları öne çıkarken, pakette yer alması planlanan düzenlemelere ilişkin yeni ayrıntılar da netleşmeye başladı.
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
12. Yargı Paketi, Türkiye'de yargı sistemine yönelik yeni düzenlemeler içermesi beklenen çalışma olarak gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik çalışmaların ardından paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.
Ancak şu aşamada paketin Meclis'e sunulacağı tarihe veya görüşme takvimine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce Meclis'te bulunan 12. Yargı Paketi'nin göreve gelmesinin ardından geri çekildiğini belirterek, pakette eksiklikler tespit ettiklerini ifade etti.
Gürlek, vatandaşların yargıya ilişkin en önemli şikayetlerinden birinin yargılamaların uzun sürmesi olduğunu belirterek, bu konuda yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi.
Bakan Gürlek ayrıca Türkiye'de yaklaşık 12,5 milyon dosya bulunduğunu belirterek, her uyuşmazlığın mahkemeye taşınmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Pakette hangi düzenlemeler öne çıkıyor?
Resmi metin henüz açıklanmasa da Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre pakette şu başlıkların yer alması planlanıyor:
- Yargılama süreçlerinin hızlandırılması
- Ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması
- Uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamalarının kapsamının genişletilmesi
- Dijital yargı uygulamalarının geliştirilmesi
- Mahkemelerde iş yükünün azaltılmasına yönelik tedbirler
- Noterlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeler
- Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması
Çekişmeli boşanma davaları için yeni adım
Bakan Gürlek, çekişmeli boşanma davalarının bazı durumlarda yıllarca sürdüğünü belirterek, bu süreçlerin kısaltılması amacıyla arabuluculuk mekanizmasının devreye alınmasını hedeflediklerini açıkladı.
Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanmasına yönelik düzenleme planlandığını ifade etti.
Yargılamaların hızlandırılması hedefleniyor
Paket kapsamında değerlendirilen başlıklardan biri de yargı süreçlerinin daha kısa sürede tamamlanması.
Bu kapsamda Bakan Gürlek, "atlamalı temyiz" olarak ifade edilen yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtti. Buna göre bazı dosyaların hem istinaf hem de Yargıtay süreçlerinden geçmesinin önüne geçilerek yargılamaların hızlandırılması amaçlanıyor.
12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi var mı?
Kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri olan infaz düzenlemesi konusunda Bakan Gürlek net bir açıklama yaptı.
Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin yer almadığını belirterek, çalışmaların daha çok dava süreçlerinin hızlandırılması, boşanma davalarının kısa sürede sonuçlandırılması ve bazı ceza düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştığını söyledi.
Bakan ayrıca suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezaların artırılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını da açıkladı.
12. Yargı Paketi'nde af var mı?
Sosyal medya ve çeşitli platformlarda genel af veya kapsamlı af düzenlemesine ilişkin iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.
Ancak mevcut durumda Adalet Bakanlığı veya hükümet tarafından 12. Yargı Paketi kapsamında genel af ya da kapsamlı bir af çalışmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.
Bu nedenle af çıkacağı yönündeki iddialar şu aşamada resmi olarak doğrulanmış değil. Paketin nihai metninin açıklanmasıyla birlikte kapsam ve içerik netleşecek.
Silah muhafazasına ilişkin yeni düzenleme
Gürlek, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısını hatırlatarak, ruhsatlı silahların muhafazası konusunda yeni bir düzenleme hazırladıklarını bildirdi.
Buna göre silahların saklanması ve korunmasında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan kişiler hakkında cezai yaptırım uygulanmasına yönelik hükümlerin pakette yer alması planlanıyor.
Gözler TBMM'de
Milyonlarca vatandaşın takip ettiği 12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Paketin içeriğine ilişkin resmi taslağın açıklanmasının ardından düzenlemelerin kapsamı ve maddeleri netlik kazanacak.