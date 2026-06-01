12. Yargı Paketi için yeni detaylar ortaya çıktı: İnfaz düzenlemesi ve af var mı? Yeni Yargı Paketi son durum

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi var mı?





Kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri olan infaz düzenlemesi konusunda Bakan Gürlek net bir açıklama yaptı.





Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin yer almadığını belirterek, çalışmaların daha çok dava süreçlerinin hızlandırılması, boşanma davalarının kısa sürede sonuçlandırılması ve bazı ceza düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Bakan ayrıca suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezaların artırılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını da açıkladı.