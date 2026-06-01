LGS 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sınav giriş belgelerini henüz erişime açmadı. LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz’da, tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Peki LGS sınav yerleri ne zaman yayınlanacak? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için heyecanlı geri sayım sürüyor. Bakanlık, sınav tarihinde önemli bir güncellemeye giderek normal şartlarda 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınav, Dünya Kupası hareketliliği nedeniyle öne çekildi.
MEB LGS sınav ne zaman?
MEB 2026 LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
LGS sınav saat kaçta başlacak, sınav kaçta bitecek?
MEB 2026 LGS sınavın birinci oturumu saat 09.30’da (75 dk), ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. (80 dk)
LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
LGS sınav giriş belgelerine adaylar 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerinden ulaşabilecek.
MEB 2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
LGS tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.