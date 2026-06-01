Emekli maaşı 2026 Haziran ayı banka promosyonları yeniden güncellendi. Milyonlarca emeklinin araştırdığı "Emekli promosyonu ne kadar?", "Hangi banka en yüksek promosyon veriyor?" ve "Maaş taşıma kampanyaları neler?" soruları yeni kampanyalarla birlikte yeniden gündeme geldi. Bankalar arasındaki promosyon yarışında bazı kurumlar 30 bin TL'nin üzerinde ödeme sunarken, ek bonus ve avantajlarla emeklilere önemli fırsatlar sağlanıyor. Emekli banka promosyonu en çok veren bankalar hangileri? Haziran 2026 emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor.
Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.
2026 HAZİRAN EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ
Bankalar, SGK emeklilerini kendi bünyelerine çekebilmek için promosyon kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Özellikle maaş taşıma işlemi yapan veya üç yıllık maaş alma taahhüdü veren emeklilere yönelik sunulan avantajlar dikkat çekiyor.
Haziran 2026 itibarıyla bazı bankalarda promosyon tutarları ek kampanyalarla birlikte 30 bin TL seviyesinin üzerine çıkmış durumda.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Banka En Yüksek Promosyon Tutarı
Türkiye Finans 32.000 TL
Şekerbank 27.500 TL
DenizBank 27.000 TL
Garanti BBVA 25.000 TL
QNB 20.000 TL
Halkbank 12.000 TL
VakıfBank 12.000 TL
Ziraat Bankası 12.000 TL
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 27 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Banka, 12 bin TL'ye kadar standart promosyonun yanı sıra kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı karşılığında 15 bin TL'ye kadar ek ödül veriyor.
Maaş aralığına göre toplam promosyon tutarları şöyle:
0 – 9 bin 999 TL maaş alanlara 17 bin TL,
10 bin – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 21 bin TL,
15 bin – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 24 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 27 bin TL ödeme yapılıyor.
Kampanya, 30 Ekim 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında maaşını DenizBank'a taşıyan veya taahhüt süresi sona eren emeklileri kapsıyor.
QNB
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 20 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
22 Nisan 2026 itibarıyla maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emekliler kampanyadan yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
0 – 9.999 TL maaş alanlara 8.500 TL,
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 13.500 TL,
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 16.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL promosyon veriliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.
Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, ek bonus ve ödüllerle toplam ödeme tutarı 32 bin TL'ye ulaşıyor. Ayrıca bankaya davet edilen emekli yakınları için de 5 bin TL'ye kadar nakit ödül fırsatı sağlanıyor.
Promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle sıralanıyor:
9 bin 999 TL ve altı maaş alanlara 18 bin TL,
10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 23 bin 500 TL,
15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 27 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.
HALKBANK
Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye devam ederken, SGK emeklilerine yönelik yeni ödeme tutarları da açıklandı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, 12 bin TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında;
10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 8 bin TL,
15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Öte yandan SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında bulunan hak sahipleri de başvuru yapmaları halinde 5 bin TL promosyon alabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunan yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, ek harcama ve ürün kullanımlarına bağlı bonus fırsatları da sağlanıyor.
EK ÖDÜLLERLE TOPLAM 10.000 TL BONUS İMKANI
Kampanya dahilinde Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL'lik harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden yapılacak 2.000 TL'lik kullanıma 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesi satın alımına 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus veriliyor.
Bu ek ödemelerle birlikte emeklilerin toplamda 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ödül kazanabileceği belirtiliyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını VakıfBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaş tutarına göre değişen oranlarda peşin ve nakdi promosyon ödemesi yapılacak.
Maaş Tutarına Göre Promosyon Belirlendi
Açıklamaya göre, 1 aylık emekli maaşı tutarı üzerinden yapılan değerlendirmede promosyon ödemeleri şu şekilde uygulanacak:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar maaş alanlara: 3 yıl için toplam 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 3 yıl için toplam 12.000 TL
ZİRAATBANK
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan alan emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.