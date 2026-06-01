TÜRKİYE FİNANS





Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, ek bonus ve ödüllerle toplam ödeme tutarı 32 bin TL'ye ulaşıyor. Ayrıca bankaya davet edilen emekli yakınları için de 5 bin TL'ye kadar nakit ödül fırsatı sağlanıyor.

Promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle sıralanıyor:

9 bin 999 TL ve altı maaş alanlara 18 bin TL,

10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 23 bin 500 TL,

15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 27 bin TL,

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.











