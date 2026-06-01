Robert Lewandowski kimdir? Robert Lewandowski Fenerbahçe'ye mi gelecek, transfer olacak?

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Barcelona'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'ye resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Robert Lewandowski, 21 Ağustos 1988 tarihinde Polonya'nın başkenti Varşova'da doğmuş dünyaca ünlü bir futbolcudur. Santrfor pozisyonunda oynayan Lewandowski, 2022 yılında ise İspanya'nın dev kulübü FC Barcelona'ya transfer oldu. Kariyerine Polonya'da Znicz Pruszków ve Lech Poznań takımlarında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra Almanya'da Borussia Dortmund ve Bayern Munich formaları giyerek birçok lig şampiyonluğu ve gol krallığı kazandı.

Robert Lewandowski, 21 Ağustos 1988 tarihinde Polonya'nın başkenti Varşova'da dünyaya geldi. La Liga takımlarından Barcelona'da forma giymektedir. Lewandowski, 1 Temmuz 2006 tarihinde Znicz Pruszków takımına 15 bin euro karşılığında transfer oldu ve profesyonel futbol kariyeri başladı.

18 Haziran 2008'de Polonya 1. lig ekiplerinden Lech Poznań'a 380 bin euro karşılığında transfer olarak lig atladı.

2013-2014 sezonu sonrası Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski, 4 Ocak 2014 tarihinde bedelsiz olarak Dortmund'un ezeli rakibi Bayern Münih'e transfer oldu.

Polonyalı yıldız golcü 2015-2016 sezonunda ligde 2653 dakika forma giydi. 32 maçta oynama şansı buldu ve 30 gol atıp 5 asist yaptı. Millî takımda ise 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. Toplam 87 maça çıkıp 42 gol attı.

Robert Lewandowski Kulüp bilgileri

Kulübü Barcelona

Robert Lewandowski Altyapı kariyeri

1997-2004 Varsovia Varşova

2005 Delta Varşova

2005-2006 Legia Warszawa

Robert Lewandowski Profesyonel kariyeri

2005 Delta Warszawa

2005-2006 Legia II Warszawa

2006-2008 Znicz Pruszków

2008-2010 Lech Poznań

2010-2014 Borussia Dortmund

2014-2022 Bayern Münih

2022- Barcelona

