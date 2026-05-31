2026 Akademi Giriş Sınavı için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alınacak olup, adaylar bu işlemi yalnızca belirtilen gün içerisinde gerçekleştirebilecek. Peki AGS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte MEB AGS sınav tarihi.
AGS için geri sayım sürerken başvuru süreci 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erdi. Başvurusunu belirtilen tarihler arasında tamamlayamayan adaylar ise gözlerini geç başvuru takvimine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 MEB-AGS için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek, geç başvuru gününde sınav ücretinin ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi gerekecek.
AGS geç başvurular ne zaman?
AGS geç başvuru ücreti ne kadar?
Sınav ücreti her oturum için 800 TL olarak belirlenirken, geç başvuru yapan adaylardan yüzde 50 artırımlı olarak 1.200 TL ücret alınacak ve ödeme işlemlerinin aynı gün içinde tamamlanması gerekecek.
MEB AGS geç başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.
AGS sınavı ne zaman yapılacak??
MEB-AGS 2026 12 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak.
AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AGS sınav sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.