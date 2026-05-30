Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si projeden çekildi: Yapım ekibi zor durumda kaldı! Ava Yaman tazminat ödeyecek

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu Ava Yaman'ın, başrolünde yer alması planlanan "Dokunmadan Aşk" film projesinden çekildiği öğrenildi. Yapım şirketi ile oyuncu arasında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı belirtilirken, Ava Yaman'ın sözleşme hükümleri kapsamında tazminat ödeyeceği iddia edildi. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişme sektör kulislerinde geniş yankı uyandırdı.
"Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Eleni karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve dijital dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ava Yaman’ın yeni sinema projesi "Dokunmadan Aşk" için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Oyuncu kadrosunun titizlikle şekillendirildiği, senaryo provalarının tamamlandığı ve çekim takviminin haziran ayı olarak netleştirildiği yapımda, set kapılarının açılmasına sayılı günler kala sinema sektöründe şok etkisi oluşturan beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ava Yaman, çekimlerin başlamasına kısa süre kala projede yer almama kararı aldı. Bu gelişme, sinema ve dizi dünyasında merak uyandıran başlıklardan biri haline geldi.
İddialara göre genç oyuncunun menajerliğini de yürüten babası Ali Yaman, “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yapım ekibiyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerin ardından Ava Yaman'ın kariyer planlaması açısından söz konusu film projesinin erken bir adım olabileceği yönünde değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.
Bu gelişmenin ardından “Dokunmadan Aşk” filmi için hazırlanan çekim takviminin yeniden gözden geçirildiği öğrenildi.
Filmin yönetmenliğini üstlenen Hüseyin Eken'in, oyuncu değişikliği nedeniyle ekiple birlikte yeni bir planlama sürecine girdiği belirtildi. Haziran ayında başlaması beklenen çekimlerin ise ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Sektör kulislerinde konuşulan bilgilere göre, son anda alınan ayrılık kararının ardından taraflar arasındaki sözleşme şartları da gündeme geldi. İddialara göre Ava Yaman cephesinin, anlaşmadan kaynaklanan cezai yükümlülükler nedeniyle tazminat süreciyle karşı karşıya kalabileceği öne sürülüyor. Konuyla ilgili taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.