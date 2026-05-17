TOKİ İstanbul konut yerleri belli oldu mu, 100 bin TOKİ sosyal konutları hangi ilçede yapılacak?

TOKİ'nin İstanbul'da inşa edeceği 100 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi gerçekleştirildi. Şehit ve gazi yakınları kuraya girmeden direk hak sahibi olurken, vatandaşlar ise TOKİ İstanbul 100 bin konut projesinin hangi ilçelerde yükseleceğini merak ediyor. Projede hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası’nda birçok semtin yer aldığı belirtiliyor. Peki TOKİ 500 bin konut projesinde İstanbul'daki konutlar nerede yapılacak, ilçeler belli oldu mu? 100 bin konut yerleri netleşti mi? İşte detaylar.
TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek. Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti. En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut inşa edilecek. Peki 500 bin sosyal konut projesi 100 bin konut İstanbul’da nereye yapılacak, ilçeler açıklandı mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimleri 25 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.
İstanbul TOKİ 100 bin konut nereye yapılacak?
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar da konutların hangi ilçe ve mahallelerde yapılacağını araştırmaya başladı. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. İstanbul TOKİ konutları içinse 3 ilçe konuşuluyor.
İstanbul TOKİ konutları nereye yapılacak?
TOKİ'nin İstanbul'daki projesi için, Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla öne çıkıyor. Konutların yapılacağı ilçe ve mahalleler TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.
TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul’da 100 bin konut için yapılan başvuruların ardından şartları sağlayan adayların başvuruları kabul edilirken, kriterleri karşılamayanların başvuruları ise reddedildi. İşte İstanbul TOKİ kura çekiliş lisesi.
TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi-500 bin sosyal konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isimleri
İstanbul’da 55 metrekare 1+1 daire fiyatları ne kadar?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekare 2+1 daire fiyatları ne kadar?
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekare 2+1 daire fiyatları ne kadar?
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
Kura çekiminin ardından inşaat sürecine hız verileceğini ifade eden Bakan Murat Kurum, "Kuralarımızı çeker çekmez en geç 2 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." şeklinde konuştu.
TOKİ peşinatlar ne zaman ödenecek?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken ilgili bankalara gerçekleştirilecek. Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekiyor.
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.