Bayramda emekli maaşları ne zaman yatacak? 2026 Mayıs SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği mayıs ayı maaş ödeme takvimi netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı takvime göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların ödemeleri tahsis numaralarına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. Emekliler şimdi maaşlarının hangi gün yatacağını araştırmaya başladı.
Emekli maaşı ödeme tarihleri mayıs ayı için belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan takvim doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını belirlenen günlerde alacak. Tahsis numarasına göre yapılacak ödemeler nedeniyle vatandaşlar kendi ödeme günlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı
Normal şartlarda maaş günü 17 ile 22 Mayıs arasına denk gelen emekliler, herhangi bir değişiklik olmadan kendi günlerinde hem maaşlarını hem de ikramiyelerini çekebilecekler.
Maaş günü normalde 23 ve 24 Mayıs olan vatandaşlara bir jest yapılarak ödemeleri öne çekildi. Bu gruptaki emekliler, 21 Mayıs itibarıyla tüm ödemelerini alabilecekler.
Tahsis numarasına göre ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olan emekliler ise beklemek zorunda kalmadan 22 Mayıs tarihinde hesaplarındaki toplam tutara ulaşabilecekler.
Bu düzenleme ile SSK kapsamındaki tüm emeklilerin Kurban Bayramı hazırlıklarını erkenden tamamlaması ve ödemelerine bayram tatili girmeden kavuşması hedefleniyor.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
4B Bağ-Kur kapsamındaki emekliler için de ödeme tarihleri belli oldu.
Ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerinin Mayıs ayı aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 21 Mayıs tarihinde yatırılacak.
Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde alacak.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
4C Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde ödenecek. Böylece emeklilerin bayram öncesi maaş ve ikramiye ödemeleri tamamlanmış olacak.