AÖF MAYIS AYI FİNAL SINAV SONUÇ TARİHİ! AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

16/05/2026, Cumartesi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören binlerce öğrencinin katıldığı bahar dönemi final sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler şimdi “AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

AÖF bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuç heyecanı yaşamaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından resmi sonuç tarihi henüz duyurulmazken, sınava katılan adaylar sonuç ekranının erişime açılacağı günü merak ediyor. Özellikle mezuniyet ve ders geçme durumunu öğrenmek isteyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı.

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Bahar dönemi final sınav sonuçları için henüz tarih belli olmadı. Sonuçlar genelde 15 günlük süreç içerisinde adayların erişimine açılıyor. Bu bilgiler ışığında sonuçların 25-31 Mayıs haftası içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF HARF NOTU

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören adayların aldığı AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notların alınması durumunda dersler tekrar seçilemez. CD,DC,DD harf notu olan öğrenciler, koşullu dersi geçmiş sayılır.

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersleri tekrar seçilebilir. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci kalmış olur. FF alınan dersleri tekrar seçebilir.



84 – 100 AA 4,00 Geçti


77 – 83 AB 3,70 Geçti


71 – 76 BA 3,30 Geçti


66 – 70 BB 3,00 Geçti


61 – 65 BC 2,70 Geçti


56 – 60 CB 2,30 Geçti


50 – 55 CC 2,00 Geçti


46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)


40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)


33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)


0 – 32 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı

