AÖF MAYIS AYI FİNAL SINAV SONUÇ TARİHİ! AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF HARF NOTU

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören adayların aldığı AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notların alınması durumunda dersler tekrar seçilemez. CD,DC,DD harf notu olan öğrenciler, koşullu dersi geçmiş sayılır.

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersleri tekrar seçilebilir. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci kalmış olur. FF alınan dersleri tekrar seçebilir.









84 – 100 AA 4,00 Geçti





77 – 83 AB 3,70 Geçti





71 – 76 BA 3,30 Geçti





66 – 70 BB 3,00 Geçti





61 – 65 BC 2,70 Geçti





56 – 60 CB 2,30 Geçti





50 – 55 CC 2,00 Geçti





46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)





40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)





33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)





0 – 32 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı