Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Büşra Soyal
19:4016/05/2026, Saturday
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları Bir Gençlik Şöleni Programı'nda konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde ve ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, üretimin ve emeğin merkezi Kocaeli'ye hepiniz hoş geldiniz.

Sizlerle buluşmaktan, bir olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz, coşkunuz, teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek, bu can bu tende oldukça siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız devam edecek. Sizlerin gönlümüüzde ayrı bir yeri var, sizlerle destanlar yazıyoruz, Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz, sizlerle birlikte yürüyor, yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye diyerek çalışıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizin merkezinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizler için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine ateş düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatlarının ömürlerinin baharında hayattan koparılmasını, bir gonca gibi solup gitmesini istemiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcanmasını istiyoruz.

Milletimiz yakın tarihinde gençliğin “eyvah” diyerek hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin “eyvah”ı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

