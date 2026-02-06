ÖSYM AİS giriş ekranı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi web sitesinde bulunan önemli bir ara yüzdür. ÖSYM, Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavlarını ve diğer eğitimle ilgili sınavları düzenleyen bir kuruluş olarak, öğrencilerin bu platformu aktif olarak kullanmalarını sağlar. ÖSYM giriş ekranı, öğrencilere sınav başvurularını yapmak, sonuçlarını öğrenmek, sınav tarihleri ve duyurularını takip etmek için gereken tüm bilgilere ve işlemlere erişim sağlar. ÖSYM sınav başvuru ve şifre alma işlemleri haberimizde.
ÖSYM giriş ekranı, öğrencilerin sınav süreçlerini kolaylaştıran ve yönlendiren önemli bir araçtır. Bu platform, ÖSYM'nin dijital hizmetlerinin merkezinde yer alır ve adaylara ÖSYM ile etkili bir şekilde iletişim kurma ve işlemlerini hızlıca gerçekleştirme olanağı sunar.
ÖSYM GİRİŞ EKRANI
ÖSYM Giriş Ekranı, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara gireceklerin sınav giriş yerlerini gösteren belgedir. Belgede, adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, sınavı gireceği yer ve salon numarası gibi bilgiler yer almaktadır.
ÖSYM Giriş Ekranına Nasıl Erişilir?
ÖSYM Giriş Ekranına erişmek için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine gidin.
"Aday İşlemleri Sistemi" bağlantısına tıklayın.
Açılan sayfada, T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.
"Giriş" butonuna tıklayın.
ÖSYM Giriş Şifresi Nasıl Alınır?
ÖSYM şifresi, aşağıdaki iki şekilde alınabilir:
Başvuru merkezlerinden: Adaylar, sınav başvuru merkezlerine şahsen giderek ÖSYM şifresi alabilirler. Bu durumda, adayların T.C. kimlik numaralarını ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
e-Devlet şifresiyle: Adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak ÖSYM şifresi alabilirler. Bu durumda, adayların e-Devlet şifresini edinmiş olmaları gerekir.
Başvuru merkezlerinden ÖSYM şifresi alma
Başvuru merkezlerinden ÖSYM şifresi almak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine gidin.
- "Başvuru Merkezleri" bağlantısına tıklayın.
- Açılan sayfada, bulunduğunuz il ve ilçeyi seçin.
- Açılan listeden, size en yakın başvuru merkezini seçin.
- Başvuru merkezinin iletişim bilgilerini not edin.
- Seçtiğiniz başvuru merkezine şahsen gidin.
- Başvuru merkezinde, T.C. kimlik numaranızı ve nüfus cüzdanınızı gösterin.
- Başvuru merkezinden ÖSYM şifrenizi alın.
e-Devlet şifresiyle ÖSYM şifresi alma
e-Devlet şifresiyle ÖSYM şifresi almak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine gidin.
- "e-Devlet İle Kayıt Ol" bağlantısına tıklayın.
- Açılan sayfada, e-Devlet şifrenizi ve T.C. kimlik numaranızı girin.
- "Giriş" butonuna tıklayın.
- Açılan sayfada, "Şifremi Unuttum" bağlantısına tıklayın.
- Açılan sayfada, T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.
- "Gönder" butonuna tıklayın.
- Açılan sayfada, yeni ÖSYM şifrenizi oluşturun.
- "Şifremi Oluştur" butonuna tıklayın.
ÖSYM Sınavları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Diğer ÖSYM sınavları (ALES, KPSS, DGS, etc.)
Yabancı Dil Sınavları (YDS, e-YDS)
Sınavların amaçları ve hangi gruplara yönelik olduğu
ÖSYM Giriş: Sınavlara Başvuru Süreci
Sınav başvuru tarihleri
Başvuru için gereken belgeler
Başvuru ücretleri ve ödeme yöntemleri
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
ÖSYM Sınavları ve İçerikleri
YKS sınavının yapısı ve içeriği
Diğer sınavların yapıları ve içerikleri
Sınavlarda test türleri (çoktan seçmeli, açık uçlu, sözlü, vb.)
ÖSYM Sınav Sonuçları
Sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri
Sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceği
Sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi
ÖSYM Sınav Hazırlığı
Sınavlara nasıl hazırlanılacağı
Ders çalışma yöntemleri
Sınav kitapları ve kaynaklar
Örnek sorular ve deneme sınavları