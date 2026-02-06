Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖSYM AİS Giriş Ekranı ile ÖSYM Sınavları, Başvuruları, Şifre Alma

ÖSYM AİS Giriş Ekranı ile ÖSYM Sınavları, Başvuruları, Şifre Alma

15:526/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
ÖSYM giriş ekranı
ÖSYM giriş ekranı

ÖSYM AİS giriş ekranı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi web sitesinde bulunan önemli bir ara yüzdür. ÖSYM, Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavlarını ve diğer eğitimle ilgili sınavları düzenleyen bir kuruluş olarak, öğrencilerin bu platformu aktif olarak kullanmalarını sağlar. ÖSYM giriş ekranı, öğrencilere sınav başvurularını yapmak, sonuçlarını öğrenmek, sınav tarihleri ve duyurularını takip etmek için gereken tüm bilgilere ve işlemlere erişim sağlar. ÖSYM sınav başvuru ve şifre alma işlemleri haberimizde.

ÖSYM giriş ekranı, öğrencilerin sınav süreçlerini kolaylaştıran ve yönlendiren önemli bir araçtır. Bu platform, ÖSYM'nin dijital hizmetlerinin merkezinde yer alır ve adaylara ÖSYM ile etkili bir şekilde iletişim kurma ve işlemlerini hızlıca gerçekleştirme olanağı sunar.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI

ÖSYM Giriş Ekranı, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara gireceklerin sınav giriş yerlerini gösteren belgedir. Belgede, adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, sınavı gireceği yer ve salon numarası gibi bilgiler yer almaktadır.

ÖSYM Giriş Ekranına Nasıl Erişilir?

ÖSYM Giriş Ekranına erişmek için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine gidin.

"Aday İşlemleri Sistemi" bağlantısına tıklayın.

Açılan sayfada, T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.

"Giriş" butonuna tıklayın.

ÖSYM Giriş Şifresi Nasıl Alınır?

ÖSYM şifresi, aşağıdaki iki şekilde alınabilir:

Başvuru merkezlerinden: Adaylar, sınav başvuru merkezlerine şahsen giderek ÖSYM şifresi alabilirler. Bu durumda, adayların T.C. kimlik numaralarını ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

e-Devlet şifresiyle: Adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak ÖSYM şifresi alabilirler. Bu durumda, adayların e-Devlet şifresini edinmiş olmaları gerekir.

Başvuru merkezlerinden ÖSYM şifresi alma

Başvuru merkezlerinden ÖSYM şifresi almak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine gidin.
  • "Başvuru Merkezleri" bağlantısına tıklayın.
  • Açılan sayfada, bulunduğunuz il ve ilçeyi seçin.
  • Açılan listeden, size en yakın başvuru merkezini seçin.
  • Başvuru merkezinin iletişim bilgilerini not edin.
  • Seçtiğiniz başvuru merkezine şahsen gidin.
  • Başvuru merkezinde, T.C. kimlik numaranızı ve nüfus cüzdanınızı gösterin.
  • Başvuru merkezinden ÖSYM şifrenizi alın.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM şifresi alma

e-Devlet şifresiyle ÖSYM şifresi almak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine gidin.
  • "e-Devlet İle Kayıt Ol" bağlantısına tıklayın.
  • Açılan sayfada, e-Devlet şifrenizi ve T.C. kimlik numaranızı girin.
  • "Giriş" butonuna tıklayın.
  • Açılan sayfada, "Şifremi Unuttum" bağlantısına tıklayın.
  • Açılan sayfada, T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.
  • "Gönder" butonuna tıklayın.
  • Açılan sayfada, yeni ÖSYM şifrenizi oluşturun.
  • "Şifremi Oluştur" butonuna tıklayın.

ÖSYM Sınavları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Diğer ÖSYM sınavları (ALES, KPSS, DGS, etc.)

Yabancı Dil Sınavları (YDS, e-YDS)

Sınavların amaçları ve hangi gruplara yönelik olduğu

ÖSYM Giriş: Sınavlara Başvuru Süreci

Sınav başvuru tarihleri

Başvuru için gereken belgeler

Başvuru ücretleri ve ödeme yöntemleri

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

ÖSYM Sınavları ve İçerikleri

YKS sınavının yapısı ve içeriği

Diğer sınavların yapıları ve içerikleri

Sınavlarda test türleri (çoktan seçmeli, açık uçlu, sözlü, vb.)

ÖSYM Sınav Sonuçları

Sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri

Sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceği

Sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi

ÖSYM Sınav Hazırlığı

Sınavlara nasıl hazırlanılacağı

Ders çalışma yöntemleri

Sınav kitapları ve kaynaklar

Örnek sorular ve deneme sınavları



#ösym
#ösym giriş
#ösym giriş ekranı
#ösym şifresi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM duyurdu: 2026 YKS başvuru şartları neler, sınava girme zorunluluğu var mı? TYT, AYT ve YDT’ye kimler katılacak?