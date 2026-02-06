ÖSYM giriş ekranı, öğrencilerin sınav süreçlerini kolaylaştıran ve yönlendiren önemli bir araçtır. Bu platform, ÖSYM'nin dijital hizmetlerinin merkezinde yer alır ve adaylara ÖSYM ile etkili bir şekilde iletişim kurma ve işlemlerini hızlıca gerçekleştirme olanağı sunar.