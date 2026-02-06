Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı: Asrın felaketinin acısı hala ilk günkü gibi

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı: Asrın felaketinin acısı hala ilk günkü gibi

00:006/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
'Asrın felaketi'nin vurduğu deprem bölgesinde yüz binlerce konut ve iş yeri inşa edildi.
'Asrın felaketi'nin vurduğu deprem bölgesinde yüz binlerce konut ve iş yeri inşa edildi.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet, 11 ilde konut, altyapı ve kamu yatırımları için kapsamlı bir seferberlik başlattı. Üç yıl içinde yüz binlerce deprem konutu, köy evi ve iş yeri inşa edilirken, şehirlerin altyapısı büyük ölçüde yenilendi. Sağlık, eğitim ve ulaşım yatırımlarıyla bölgenin yeniden ayağa kaldırılması hedeflendi. Yeniden yapılanma çalışmaları planlı şekilde devam ediyor.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından devlet, tüm kurumlarıyla birlikte afet bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir çalışma süreci başlattı.

53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından konut, altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim ve ekonomik toparlanma alanlarında eş zamanlı adımlar atıldı.

Konut seferberliği başlatıldı

Depremden etkilenen illerde kalıcı barınmanın sağlanması amacıyla geniş çaplı bir konut üretim süreci yürütüldü.
Açıklanan verilere göre;
  • 11 ilde 400 bini aşkın deprem konutu ve köy evi planlandı
  • TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüz binlerce konut, köy evi ve iş yeri inşa edildi
  • Tamamlanan konutların büyük bölümü hak sahiplerine teslim edildi
  • Yeni yerleşim alanlarında zemin etütleri yapıldı, yapılar güncel deprem yönetmeliğine uygun şekilde projelendirildi
  • Konut projelerinde yatay mimari esas alınırken, şehir merkezleri ve kırsal alanlar için ayrı planlamalar uygulandı.

Altyapı çalışmaları eş zamanlı yürütüldü

Yeniden inşa sürecinde yalnızca konutlar değil, altyapı sistemleri de yenilendi.

Bu kapsamda;
  • İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yeniden yapıldı
  • Elektrik, doğalgaz ve haberleşme altyapıları güçlendirildi
  • Hasar gören yollar, köprüler ve bağlantı güzergâhları yenilendi
  • Demiryolu ve karayolu hatlarında onarım ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı

Ulaşımın kesintisiz sağlanması için bölge genelinde çok sayıda altyapı yatırımı hayata geçirildi.

Kamu binaları ve sosyal tesisler yeniden inşa edildi

Deprem sonrası sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için çok sayıda yapı yeniden yapıldı.

Bu çerçevede;
  • Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık tesisleri inşa edildi
  • Okullar, yurtlar ve eğitim yapıları yenilendi
  • Adliye binaları, kamu kurumları ve sosyal tesisler hizmete alındı
  • Kamu yapılarında da deprem dayanıklılığı esas alındı.

Geçici barınmadan kalıcı yerleşime geçiş sağlandı

Afetin hemen ardından kurulan çadır ve konteyner kentlerle barınma ihtiyacı karşılanırken, bu süreç kalıcı konutların tamamlanmasıyla birlikte planlı şekilde yürütüldü.

Aynı dönemde;
  • Sosyal destek ve yardım programları devreye alındı
  • Ailelere maddi destekler sağlandı
  • Psikososyal destek hizmetleri sunuldu

Ekonomik ve üretim hayatı desteklendi

Depremden etkilenen illerde ekonomik hayatın yeniden canlanması amacıyla;
  • Esnaf ve işletmelere yönelik destek paketleri uygulandı
  • Organize sanayi bölgelerinde üretimin sürmesi için teşvikler sağlandı
  • Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için destek programları yürütüldü
  • İstihdamın korunmasına yönelik projeler hayata geçirildi

Üç yılın sonunda kapsamlı yeniden yapılanma

Depremin üçüncü yılında, konut üretiminden altyapıya, kamu hizmetlerinden yatırımlara kadar çok sayıda başlıkta yürütülen çalışmalarla deprem bölgesinde yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Yetkililer, yürütülen projelerin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve bölgenin kalıcı şekilde güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.



#Deprem
#Asrın Felaketi
#Kahramanmaraş
#Hatay
#Malatya
#Adıyaman
#Şanlıurfa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası’ndaki puanı kaç? Fenerbahçe'nin gruptaki son maçı hangi takımla?