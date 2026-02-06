6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı: Asrın felaketinin acısı hala ilk günkü gibi

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından devlet, tüm kurumlarıyla birlikte afet bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir çalışma süreci başlattı.

53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından konut, altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim ve ekonomik toparlanma alanlarında eş zamanlı adımlar atıldı.

Konut seferberliği başlatıldı

Depremden etkilenen illerde kalıcı barınmanın sağlanması amacıyla geniş çaplı bir konut üretim süreci yürütüldü. Açıklanan verilere göre;

11 ilde 400 bini aşkın deprem konutu ve köy evi planlandı

TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüz binlerce konut, köy evi ve iş yeri inşa edildi

Tamamlanan konutların büyük bölümü hak sahiplerine teslim edildi

Yeni yerleşim alanlarında zemin etütleri yapıldı, yapılar güncel deprem yönetmeliğine uygun şekilde projelendirildi

Konut projelerinde yatay mimari esas alınırken, şehir merkezleri ve kırsal alanlar için ayrı planlamalar uygulandı.

Altyapı çalışmaları eş zamanlı yürütüldü

Yeniden inşa sürecinde yalnızca konutlar değil, altyapı sistemleri de yenilendi.

Bu kapsamda;

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yeniden yapıldı

Elektrik, doğalgaz ve haberleşme altyapıları güçlendirildi

Hasar gören yollar, köprüler ve bağlantı güzergâhları yenilendi

Demiryolu ve karayolu hatlarında onarım ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı

Ulaşımın kesintisiz sağlanması için bölge genelinde çok sayıda altyapı yatırımı hayata geçirildi.

Kamu binaları ve sosyal tesisler yeniden inşa edildi

Deprem sonrası sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için çok sayıda yapı yeniden yapıldı.

Bu çerçevede;

Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık tesisleri inşa edildi

Okullar, yurtlar ve eğitim yapıları yenilendi

Adliye binaları, kamu kurumları ve sosyal tesisler hizmete alındı

Kamu yapılarında da deprem dayanıklılığı esas alındı.

Geçici barınmadan kalıcı yerleşime geçiş sağlandı

Afetin hemen ardından kurulan çadır ve konteyner kentlerle barınma ihtiyacı karşılanırken, bu süreç kalıcı konutların tamamlanmasıyla birlikte planlı şekilde yürütüldü.

Aynı dönemde;

Sosyal destek ve yardım programları devreye alındı

Ailelere maddi destekler sağlandı

Psikososyal destek hizmetleri sunuldu

Ekonomik ve üretim hayatı desteklendi

Depremden etkilenen illerde ekonomik hayatın yeniden canlanması amacıyla;

Esnaf ve işletmelere yönelik destek paketleri uygulandı

Organize sanayi bölgelerinde üretimin sürmesi için teşvikler sağlandı

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için destek programları yürütüldü

İstihdamın korunmasına yönelik projeler hayata geçirildi

Üç yılın sonunda kapsamlı yeniden yapılanma

Depremin üçüncü yılında, konut üretiminden altyapıya, kamu hizmetlerinden yatırımlara kadar çok sayıda başlıkta yürütülen çalışmalarla deprem bölgesinde yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Yetkililer, yürütülen projelerin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve bölgenin kalıcı şekilde güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.







