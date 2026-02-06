6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı: Asrın felaketinin acısı hala ilk günkü gibi

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet, 11 ilde konut, altyapı ve kamu yatırımları için kapsamlı bir seferberlik başlattı. Üç yıl içinde yüz binlerce deprem konutu, köy evi ve iş yeri inşa edilirken, şehirlerin altyapısı büyük ölçüde yenilendi. Sağlık, eğitim ve ulaşım yatırımlarıyla bölgenin yeniden ayağa kaldırılması hedeflendi. Yeniden yapılanma çalışmaları planlı şekilde devam ediyor.
53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından konut, altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim ve ekonomik toparlanma alanlarında eş zamanlı adımlar atıldı.
Konut seferberliği başlatıldı
- 11 ilde 400 bini aşkın deprem konutu ve köy evi planlandı
- TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüz binlerce konut, köy evi ve iş yeri inşa edildi
- Tamamlanan konutların büyük bölümü hak sahiplerine teslim edildi
- Yeni yerleşim alanlarında zemin etütleri yapıldı, yapılar güncel deprem yönetmeliğine uygun şekilde projelendirildi
- Konut projelerinde yatay mimari esas alınırken, şehir merkezleri ve kırsal alanlar için ayrı planlamalar uygulandı.
Altyapı çalışmaları eş zamanlı yürütüldü
Yeniden inşa sürecinde yalnızca konutlar değil, altyapı sistemleri de yenilendi.
- İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yeniden yapıldı
- Elektrik, doğalgaz ve haberleşme altyapıları güçlendirildi
- Hasar gören yollar, köprüler ve bağlantı güzergâhları yenilendi
- Demiryolu ve karayolu hatlarında onarım ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı
Ulaşımın kesintisiz sağlanması için bölge genelinde çok sayıda altyapı yatırımı hayata geçirildi.
Kamu binaları ve sosyal tesisler yeniden inşa edildi
Deprem sonrası sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için çok sayıda yapı yeniden yapıldı.
- Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık tesisleri inşa edildi
- Okullar, yurtlar ve eğitim yapıları yenilendi
- Adliye binaları, kamu kurumları ve sosyal tesisler hizmete alındı
- Kamu yapılarında da deprem dayanıklılığı esas alındı.
Geçici barınmadan kalıcı yerleşime geçiş sağlandı
Afetin hemen ardından kurulan çadır ve konteyner kentlerle barınma ihtiyacı karşılanırken, bu süreç kalıcı konutların tamamlanmasıyla birlikte planlı şekilde yürütüldü.
- Sosyal destek ve yardım programları devreye alındı
- Ailelere maddi destekler sağlandı
- Psikososyal destek hizmetleri sunuldu
Ekonomik ve üretim hayatı desteklendi
- Esnaf ve işletmelere yönelik destek paketleri uygulandı
- Organize sanayi bölgelerinde üretimin sürmesi için teşvikler sağlandı
- Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için destek programları yürütüldü
- İstihdamın korunmasına yönelik projeler hayata geçirildi
Üç yılın sonunda kapsamlı yeniden yapılanma
Depremin üçüncü yılında, konut üretiminden altyapıya, kamu hizmetlerinden yatırımlara kadar çok sayıda başlıkta yürütülen çalışmalarla deprem bölgesinde yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Yetkililer, yürütülen projelerin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve bölgenin kalıcı şekilde güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.