AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listeleri sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediyor. Bu liste sayesinde, en son depremin nerede ve hangi şiddette olduğu öğrenilebiliyor. 5 Şubat 2026 itibarıyla, deprem olup olmadığı, özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu bölgelerde merak ediliyor. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi 5 Şubat verilerine göre yaşanan son depremlerin listesi.

3 /5 2026-02-05 08:24:58 38.03528 37.50333 7.07 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 2026-02-05 08:20:12 39.15556 28.28944 6.73 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 08:13:45 38.51861 38.02667 6.92 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 2026-02-05 07:56:30 39.21417 28.07056 7.21 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 07:52:30 39.17056 28.30778 7.02 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 07:37:56 39.17667 28.30361 8.28 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 07:32:22 38.15528 37.91361 7.06 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 2026-02-05 06:48:31 38.16722 37.8975 17.13 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 2026-02-05 06:47:45 36.45667 30.97889 24.79 ML 1.6 Akdeniz - Antalya Körfezi - [39.00 km] Kemer (Antalya) 2026-02-05 06:39:55 39.82583 43.375 17.72 ML 1.0 Merkez (Ağrı) 2026-02-05 06:19:50 38.22111 37.85 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 2026-02-05 06:15:53 38.15806 37.90722 13.24 ML 3.6 Doğanşehir (Malatya) 2026-02-05 06:09:31 38.16722 37.90944 14.01 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya) 2026-02-05 06:06:23 38.16167 37.91861 15.69 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya) 2026-02-05 06:05:45 39.13972 28.30556 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 06:03:11 39.21806 28.26056 14.53 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 05:52:48 39.19222 28.23361 9.7 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 05:52:16 37.60667 30.5925 6.87 ML 1.4 Ağlasun (Burdur) 2026-02-05 05:46:55 39.17111 28.30028 9.11 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 05:39:58 39.18583 28.14167 9.65 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 04:55:27 41.19333 27.225 12.28 ML 1.3 Hayrabolu (Tekirdağ) 2026-02-05 04:53:09 38.07139 37.60111 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 2026-02-05 04:48:46 36.5375 29.37361 6.45 ML 1.6 Seydikemer (Muğla) 2026-02-05 04:40:37 39.21861 28.10472 9.91 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 04:14:49 37.34667 37.0925 7.0 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2026-02-05 04:12:46 38.47111 39.20806 8.45 ML 1.8 Sivrice (Elazığ) 2026-02-05 03:54:46 40.84389 31.67944 7.0 ML 0.9 Merkez (Bolu) 2026-02-05 03:25:57 39.20222 28.15833 5.96 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 03:23:46 38.08 38.45917 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 2026-02-05 03:19:23 35.97306 31.06222 19.32 ML 1.8 Akdeniz - [69.19 km] Kumluca (Antalya) 2026-02-05 03:19:11 38.10833 38.50028 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 2026-02-05 03:09:29 38.04306 37.51417 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 2026-02-05 02:56:05 39.78167 26.33556 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale) 2026-02-05 02:55:22 37.45444 37.00472 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2026-02-05 02:40:54 38.28 38.21861 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 2026-02-05 02:30:06 40.23028 31.78722 7.18 ML 1.4 Beypazarı (Ankara) 2026-02-05 02:24:06 36.54972 29.39028 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla) 2026-02-05 02:16:23 39.21056 28.15417 6.29 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 02:11:56 38.89361 27.83417 10.12 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 2026-02-05 01:47:56 39.15278 28.30444 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 01:45:19 40.07917 35.96889 6.87 ML 1.0 Sulusaray (Tokat) 2026-02-05 01:33:53 38.41 39.06417 7.66 ML 1.7 Sivrice (Elazığ) 2026-02-05 01:23:22 39.83333 26.32417 7.05 ML 1.8 Ezine (Çanakkale) 2026-02-05 01:11:05 40.50111 21.62306 10.7 ML 2.9 Kozani, Dytiki Makedonia (Yunanistan) 2026-02-05 00:53:49 39.19917 28.12111 7.16 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 00:52:38 40.73611 33.02944 7.01 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı) 2026-02-05 00:42:48 39.20167 28.20167 10.64 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-05 00:34:46 37.51917 37.19389 7.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

4 /5 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.02.05 08:24:58 38.0245 37.5163 12.0 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 08:13:46 38.4777 38.0255 8.2 -.- 1.4 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.02.05 08:06:19 34.7920 32.4632 10.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2026.02.05 07:56:31 39.1948 28.0358 4.9 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 07:52:30 39.1217 28.3903 5.0 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 07:37:57 39.1680 28.3057 8.7 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 07:32:22 38.1433 37.8660 14.1 -.- 1.4 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:48:31 38.1298 37.9068 11.1 -.- 1.4 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:47:44 36.4953 31.0052 11.1 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2026.02.05 06:19:51 38.1482 37.8652 14.1 -.- 1.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:15:53 38.1453 37.8815 5.7 -.- 3.7 3.6 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:09:31 38.1487 37.8645 12.4 -.- 3.0 2.8 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:06:23 38.1407 37.8793 6.3 -.- 3.2 3.1 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:05:45 39.1520 28.3473 14.1 -.- 1.1 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 05:52:49 39.1590 28.2070 10.7 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 05:46:55 39.1557 28.3068 12.9 -.- 2.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 05:46:20 36.7487 33.6353 18.2 -.- 1.4 -.- COMELEK-MUT (MERSIN) İlksel 2026.02.05 05:39:56 39.2453 28.1145 11.7 -.- 1.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 04:40:38 39.2233 28.1012 7.4 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 04:39:55 37.7677 29.6618 9.8 -.- 1.3 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2026.02.05 04:14:48 37.3363 37.0858 5.8 -.- 1.8 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 04:12:45 38.5113 39.2103 9.7 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel 2026.02.05 03:58:31 36.6880 25.4693 18.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.02.05 03:54:44 40.8412 31.7080 13.8 -.- 1.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel 2026.02.05 03:25:57 39.1863 28.0785 13.7 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 03:23:45 38.0633 38.3845 14.2 -.- 1.5 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2026.02.05 03:19:24 36.0890 31.0655 16.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2026.02.05 03:19:11 38.1077 38.4827 12.1 -.- 1.4 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2026.02.05 03:09:27 38.0717 37.3960 15.0 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 02:56:04 39.8277 26.2707 12.9 -.- 1.6 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2026.02.05 02:55:21 37.4225 36.9582 9.1 -.- 1.2 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 02:40:54 38.2860 38.2200 10.0 -.- 1.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2026.02.05 02:30:06 40.2680 31.7653 14.0 -.- 1.5 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2026.02.05 02:11:55 38.8305 27.7138 6.4 -.- 1.6 -.- KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2026.02.05 01:33:53 38.4220 39.0222 10.6 -.- 1.9 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2026.02.05 01:23:22 39.8505 26.2963 6.3 -.- 2.1 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2026.02.05 00:42:48 39.1865 28.1783 16.4 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 00:31:13 39.0702 25.8570 9.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2026.02.05 00:14:43 40.7123 27.7667 14.0 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2026.02.05 00:10:14 38.0583 36.5208 7.9 -.- 1.2 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 00:00:11 39.1522 28.3028 12.2 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.04 23:35:30 39.2162 28.1393 8.9 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.04 23:14:21 39.2335 29.0528 10.2 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 23:06:10 39.2213 29.0502 9.8 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 22:57:16 36.9675 29.4153 3.9 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel 2026.02.04 22:55:39 38.3090 37.6985 10.0 -.- 1.5 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.02.04 22:46:38 36.4825 25.4870 4.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.02.04 22:04:15 39.1870 28.1200 11.3 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.04 21:13:43 38.2498 38.7748 3.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2026.02.04 20:06:38 35.6698 26.5062 28.4 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel 2026.02.04 19:58:16 39.2147 29.0325 7.1 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 19:54:35 39.2057 29.0205 22.5 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 19:30:14 39.2042 28.9595 17.3 -.- 2.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 19:12:14 38.1507 38.4242 8.0 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2026.02.04 18:51:14 35.5760 26.5718 10.8 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel 2026.02.04 18:47:03 37.8823 27.4537 1.4 -.- 1.6 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2026.02.04 18:45:11 37.9383 27.4387 10.5 -.- 1.5 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel 2026.02.04 18:16:47 40.7890 31.6540 7.0 -.- 1.7 -.- HAMZABEY-(BOLU) İlksel 2026.02.04 17:41:40 40.8097 27.7940 3.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2026.02.04 17:34:41 38.8198 37.4028 11.6 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel 2026.02.04 16:36:17 38.1770 30.4880 5.0 -.- 1.9 -.- KADILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2026.02.04 15:37:13 40.8718 28.3145 18.5 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2026.02.04 15:30:02 38.4943 29.1403 17.9 -.- 1.4 -.- KATRANCILAR-ESME (USAK) İlksel 2026.02.04 14:37:58 37.0217 28.2070 12.7 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2026.02.04 14:33:23 37.9933 36.1718 4.1 -.- 1.7 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2026.02.04 14:19:53 39.2385 27.6900 5.0 -.- 1.1 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel 2026.02.04 14:09:17 34.7025 26.3133 14.4 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2026.02.04 14:08:31 39.1122 28.1042 15.2 -.- 1.0 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2026.02.04 13:56:50 36.6308 25.0022 29.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.02.04 13:56:21 36.3713 28.4500 19.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2026.02.04 13:06:33 37.3095 36.9697 5.0 -.- 3.0 3.1 BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.04 12:44:51 39.1722 28.2820 9.1 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.04 12:42:16 39.6693 26.0223 21.3 -.- 1.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2026.02.04 12:35:59 36.3682 33.6025 0.0 -.- 0.5 -.- PELITPINARI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2026.02.04 12:33:34 36.2467 33.7855 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2026.02.04 12:04:16 39.0843 28.3320 2.6 -.- 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel 2026.02.04 11:58:43 39.1030 29.4038 8.3 -.- 1.1 -.- AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 11:42:48 36.9658 35.1037 12.5 -.- 2.6 -.- ARIKLI-TARSUS (MERSIN) İlksel 2026.02.04 11:28:48 39.0385 28.3525 5.0 -.- 1.0 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel 2026.02.04 11:19:54 36.7863 26.1607 3.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel