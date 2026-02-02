Ankara baraj doluluk oranı: ASKİ son durumu paylaştı! Hangi barajda ne kadar su var?

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranları da belli oldu. Başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor. ASKİ’nin verilerine göre baraj doluluk oranları şöyle:
ASKİ’nin 1 Şubat 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %14,36 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %2,91 düzeyinde kaldı. ASKİ’nin verilerine göre baraj doluluk oranları şöyle:
- Akyar Barajı: yüzde 1,99
- Çamlıdere Barajı: yüzde 13,74
- Çubuk 2 Barajı: yüzde 3,76
- Eğrekkaya Barajı: yüzde 17,68
- Kargalı Barajı: yüzde 14,02
- Kavşakkaya Barajı: yüzde 3,29
- Kesikköprü Barajı: yüzde 100
- Kurtboğazı Barajı: yüzde 8,90
- Peçenek Barajı: yüzde 15,29
- Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92
- Uludere Barajı: yüzde 36,44