Ankara baraj doluluk oranı: ASKİ son durumu paylaştı! Hangi barajda ne kadar su var?

Ankara baraj doluluk oranı: ASKİ son durumu paylaştı! Hangi barajda ne kadar su var?

09:462/02/2026, Pazartesi
Ankara'da barajların doluluk oranında son durum
Ankara'da barajların doluluk oranında son durum

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranları da belli oldu. Başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor. ASKİ’nin verilerine göre baraj doluluk oranları şöyle:

Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde. Ankara, son zamanların en kurak dönemlerini yaşıyor. İl genelinde kuraklık ve yağışın azalması sonucu sular kesilmiş ve vatandaşlar mağdur edilmişti. Fakat son günlerde yer üstünde kalan karların erimesi ve yağan yağmur, barajları nasıl etkilediği merak konusu olmuştu. ASKİ baraj doluluk oranlarındaki son durumu paylaştı.

ASKİ’nin 1 Şubat 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %14,36 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %2,91 düzeyinde kaldı. ASKİ’nin verilerine göre baraj doluluk oranları şöyle:

  • Akyar Barajı: yüzde 1,99
  • Çamlıdere Barajı: yüzde 13,74
  • Çubuk 2 Barajı: yüzde 3,76
  • Eğrekkaya Barajı: yüzde 17,68
  • Kargalı Barajı: yüzde 14,02
  • Kavşakkaya Barajı: yüzde 3,29
  • Kesikköprü Barajı: yüzde 100
  • Kurtboğazı Barajı: yüzde 8,90
  • Peçenek Barajı: yüzde 15,29
  • Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92
  • Uludere Barajı: yüzde 36,44
