Emekli maaş farkı ödemesi Şubat 2026: SSK, Bağ-kur emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak? SGK açıkladı

2026 zammıyla en düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye yükseltildi. Mevcut tabloda 16 bin 881 TL seviyesinde olan taban aylıktan yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli yararlanırken, yeni düzenlemenin ardından bu sayı 4 milyon 917 bine çıktı. Düzenlemenin yıllık mali etkisinin ise 110,2 milyar TL olduğu kaydedildi.



