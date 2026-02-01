Emekli maaş farkı ödemesi Şubat 2026: SSK, Bağ-kur emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak? SGK açıkladı

2026 emekli maaş zammı sonrası en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla milyonlarca kişinin beklediği emekli maaş farkı ödemesi için tarih netleşti. SGK’nın duyurusuyla birlikte “Zam farkı ne zaman yatacak?”, “3 bin 119 TL fark ödemesi kimlere ödenecek?” soruları yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödemelerin hangi kanaldan yapılacağı ve hesaplara geçiş tarihi belli oldu.
Türkiye’de emekli maaş farkı ödemesi gündeminde beklenen açıklama geldi. 2026 emekli maaş zammı sonrası en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla oluşan farkların ödeneceği tarih belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlara yansımayan geçmiş dönem farklarını 4 Şubat 2026 itibarıyla alabilecek.
2026 zammıyla en düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye yükseltildi. Mevcut tabloda 16 bin 881 TL seviyesinde olan taban aylıktan yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli yararlanırken, yeni düzenlemenin ardından bu sayı 4 milyon 917 bine çıktı. Düzenlemenin yıllık mali etkisinin ise 110,2 milyar TL olduğu kaydedildi.
Zam farkı ne kadar: 3 bin 119 TL
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla birlikte aradaki 3 bin 119 TL’lik emekli maaş zam farkı, hak sahiplerinin en çok takip ettiği kalemlerden biri oldu. Düzenleme, emekli maaşı yüzde 12,19 zamla 20 bin TL’ye ulaşmayan; kök aylığı 17 bin 827 TL’nin altında olan emeklileri kapsıyor.
Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? SGK tarih verdi
Emekli maaş farklarının yatırılacağı tarih de SGK tarafından duyuruldu. Kurum açıklamasına göre fark tutarları, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına ve PTT üzerinden aktarılacak. SGK bilgilendirmesinde, emeklilerin ödemelerini gelir/aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden çekebileceği belirtildi. Fark ödemeleri için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek olmadığı vurgulandı.
Ödemeler 4 şubat 2026'da hesaplara geçecek
Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimine göre, emekli aylığı farkı 4 Şubat 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Böylece zamlı maaş düzenlemesinin ardından oluşan geriye dönük tutarlar da tamamlanmış olacak.