ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında değerli metallerin son hareketleri ile ilgili yorumlarda bulundu. "Altın puslu havayı seviyor." diyen Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada petrol ve savaş lobisinin hiç bitmediği bir dönem yaşıyoruz. Hep diri tutuluyorlar. Dün gram altında 8 bin lira seviyesi gördük ama şuan yüzde 5 civarında sert satışlar var. Çok ilginç. Dün bu saatlerde (saat 10.00 sıraları) gram altın 8 bin liraydı şuan 7 bin 613 lira. Tarihte böyle bir şey görülmemiş. Bir yatırım tavsiyesi olarak değil ama çok aman aman bir düşüş beklememekle birlikte ana hedefe odaklanırdım. Haziran ayında 8 bin lirayı bekliyorduk daha birinci ayda gördük. Yıllık bazda bir tahminde bulunmak gerekirse gram altın tarafında Türkiye'de ilk defa bu yıl 10 bin lirayı görme ihtimalimiz kuvvetlendi."