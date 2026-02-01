Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte rekor seviyeleri gören altın fiyatları, kar satışlarının gelmesiyle haftanın son gününde sert düşüş yaşadı. Altının ons fiyatı gün içinde yüzde 7'yi bulan düşüşle 5 bin dolar seviyesinin altına geriledi. İşte güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları
Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi ve zayıflayan dolar endeksi nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Trump'ın Fed başkanı adayını açıklayacağı haberi ve gelen düzeltme hareketi ile nedeniyle geri çekildi. Uzmanlar altın fiyatlarındaki çekilmeyi yorumlarken 'tepe oluşumu' ile oluşacak risklere dikkat çekti. İşte 1 Şubat güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.858,56 TL
Satış: 11.099,95 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.649,25 TL
Satış: 22.199,91 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.434,24 TL
Satış: 44.264,04 TL
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.964,15 TL
Satış: 49.286,21 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında değerli metallerin son hareketleri ile ilgili yorumlarda bulundu. "Altın puslu havayı seviyor." diyen Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada petrol ve savaş lobisinin hiç bitmediği bir dönem yaşıyoruz. Hep diri tutuluyorlar. Dün gram altında 8 bin lira seviyesi gördük ama şuan yüzde 5 civarında sert satışlar var. Çok ilginç. Dün bu saatlerde (saat 10.00 sıraları) gram altın 8 bin liraydı şuan 7 bin 613 lira. Tarihte böyle bir şey görülmemiş. Bir yatırım tavsiyesi olarak değil ama çok aman aman bir düşüş beklememekle birlikte ana hedefe odaklanırdım. Haziran ayında 8 bin lirayı bekliyorduk daha birinci ayda gördük. Yıllık bazda bir tahminde bulunmak gerekirse gram altın tarafında Türkiye'de ilk defa bu yıl 10 bin lirayı görme ihtimalimiz kuvvetlendi."