Taşacak Bu Deniz'de Oruç ve Adil'den şaşırtan yakınlık! Esme Adil'e gerçeği söyleyecek mi? 16. bölümde bu akşam neler olacak?

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 30 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak 16. bölümünde büyük bir hesaplaşmaya sahne oluyor. Adil’in saklanan sırları öğrenip Esme’ye rest çekmesiyle başlayan gerilim, Şerif’in ihbarı ve Oruç’un ödediği ağır bedelle tırmanırken; iki düşman aile arasındaki tüm dengeler kökünden sarsılıyor. Adil, Esme'ye "Ya yanyana yakalım ya da ayrı ayrı yanalım" restini çeker. Esme ne yapacak, büyük sır açığa çıkacak mı? İşte Taşacak Bu Deniz dizisinin 16. bölümünde yaşanacaklara dair ayrıntılar.
Taşacak Bu Deniz dizisinde sır henüz ortaya çıkmamış olsa da olaylar giderek karmaşık hale geliyor. Adil’in bu önemli gerçeği öğrendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği izleyenlerin en çok merak ettiği konu olurken, kime karşı intikam alacağına dair dizide ipuçları da verildi.
Yayla evinde yüzleşme ve saklanan sırlar
Düğün sonrası her şeyden habersiz yayla evine çekilen İso ve Fadime, bu zoraki balayında birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak İso, Fadime’nin örüğündeki boncukların gerçek anlamını öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşar. Diğer yanda Adil, barışı kökünden sarsacak büyük bir sırrın varlığını ve bu durumun Esme tarafından bilindiğini keşfeder. Kalbi kırılan Adil, artık geri dönüşü olmayan bir yola girerek tüm gemileri yakmaya karar verir.
Şerif’in hamlesi Esme’yi öfkelendirecek
Adil, silahın bulunmasını beklemeden Esme’ye rest çekerken, Şerif’in beklenmedik ihbarı onu köşeye sıkıştırır. Bu gergin süreçte Hicran’ın kendini tehlikeye atarak yaptığı hamle, Eleni’nin ona karşı olan buzlarını eritmeye başlar. Hem Adil’i hem de Eleni’yi kaybetme korkusuyla sarsılan Esme, öfkesini Furtuna Konağı’nda önüne geleni parçalayarak gösterir. Şerif’i pişman etmeye ant içen Esme, ailesini ve aşkını korumak için kontrolünü tamamen kaybetme noktasına gelir.
Ya yan yana yakacaklar ya ayrı ayrı yanacaklar
Adil’in Şerif’i tamamen ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı tehlikeli planın ilk aşaması, Oruç’un hayatında geri dönülmez bir yıkıma sebep olur. Eleni’ye olan aşkı ile ailesine olan sadakati arasında kalan Oruç, bu mücadelenin sonunda en ağır bedeli ödeyerek yolun sonuna gelir. Eleni bu ceza karşısında kahrolurken, Adil’in asıl hedefi artık Esme’dir. Ya bu ateşte yan yana yanacaklar ya da her iki taraf da ayrı ayrı kül olacaktır.
TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Sezonun iddialı yapımlarından biri olan “Taşacak Bu Deniz“, güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazana yapımlar arasında. Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alıyor. İkilinin etkileyici uyumu, dizinin duygusal anlatımına büyük katkı sağlıyor. Kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi isimler yer alıyor.
TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri, Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde yapılan çekimler, dizinin atmosferine gerçeklik ve duygusal yoğunluk kazandırıyor.
Bölgenin sisli dağları, coşkulu dalgaları ve yeşilin binbir tonuyla bezeli doğası, hikâyenin hem romantik hem de dramatik yönünü güçlendiriyor. Gerçek mekânlarda gerçekleştirilen çekimler sayesinde izleyici, kendini Karadeniz’in kalbinde, karakterlerle aynı hikâyenin içinde hissediyor.