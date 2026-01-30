Taşacak Bu Deniz'de Oruç ve Adil'den şaşırtan yakınlık! Esme Adil'e gerçeği söyleyecek mi? 16. bölümde bu akşam neler olacak?

Yayla evinde yüzleşme ve saklanan sırlar

Düğün sonrası her şeyden habersiz yayla evine çekilen İso ve Fadime, bu zoraki balayında birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak İso, Fadime’nin örüğündeki boncukların gerçek anlamını öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşar. Diğer yanda Adil, barışı kökünden sarsacak büyük bir sırrın varlığını ve bu durumun Esme tarafından bilindiğini keşfeder. Kalbi kırılan Adil, artık geri dönüşü olmayan bir yola girerek tüm gemileri yakmaya karar verir.